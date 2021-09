Centrale del Latte d’Italia affida a O-One la comunicazione digitale dei suoi brand

Centrale del Latte d’Italia si è affidata a O-One, digital unit di Industree Communication Hub, per accelerare il processo di digitalizzazione della comunicazione e del marketing di tre dei suoi brand più storici: Giglio, marchio emiliano che dal 1934 produce e commercializza latte e derivati, Optimus, storico marchio lodigiano nato nel 1930 che ha reso il mascarpone un prodotto premium conosciuto in tutto il mondo, e Centrale del Latte di Torino/Tapporosso, fondata nel 1950 e divenuta sinonimo de “Il Latte” nella città della Mole.

Centrale del Latte d’Italia, da sempre sinonimo di qualità e sicurezza alimentare nel settore Lattiero-Caseario. Oltre a essere un punto di riferimento nel mercato alimentare italiano è anche una vetrina del Made in Italy nel mondo grazie alla sua eccellenza qualitativa ottenuta attraverso una continua innovazione tecnologica, ma sempre nel rispetto della tradizione.

Un gruppo forte con un ampio portafoglio prodotti che copre le regioni di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Toscana e Campania con un fatturato di oltre 200 milioni di euro, 7 stabilimenti produttivi e 620 dipendenti.

La strategia studiata da O-One per i brand di Centrale del Latte d'Italia

L’expertise di O-One nell’ambito del Food Marketing ha definito una strategia di comunicazione che punta a valorizzare il contesto territoriale e la lunga tradizione dei tre brand, attraverso la realizzazione di una nuova digital identity e la creazione di contenuti che si allineano alla mission innovativa del Gruppo e ai valori storici dei marchi.

Nel dettaglio, per rafforzare l’identità digitale di Giglio, O-One ha ripensato la digital strategy del brand, a partire dal rinnovamento del canale Facebook fino alla creazione del nuovo profilo Instagram, con l’obiettivo di sfruttare strumenti innovativi per la commercializzazione dei prodotti del marchio.

Inoltre, l’agenzia ha realizzato il nuovo website, ideando un concept creativo originale per rendere lo storytelling più in linea allo spirito emiliano del brand, grazie anche ai contenuti originali delle sezioni “Ricette” e “I segreti della Zdora”.

Parallelamente, per il brand Optimus, O-One ha sviluppato la strategia social e advertising dedicata ai profili Facebook e Instagram del marchio, intervenendo anche sul sito web con un restyling del layout grafico e curando la sezione ricette con nuovi contenuti, pensati per valorizzare i prodotti del marchio, mascarpone in primis.

Infine, più recente è il lavoro ultimato con Centrale del Latte di Torino/Tapporosso: anche in questo caso l’agenzia ha studiato una nuova strategia social e advertising dedicata ai profili Facebook e Instagram e ripensato ex novo il sito web del marchio, basato su un linguaggio visivo più fresco ed accattivante.

Per tutti e tre i brand, l’agenzia cura la produzione di contenuti originali sia visivi - grafici e fotografici - che testuali, tra cui le ricette, che popolano tutti i presidi digitali dei brand.

“L’obiettivo di dare nuova personalità a tre brand storici è stato ben interpretato da O-One - afferma Luca Musumarra, Direttore Marketing di CLI -, che ha proposto un percorso di rilancio partendo dai punti di forza specifici dei differenti brand in una modalità attuale e capace di generare interesse ed engagement con il consumatore”.