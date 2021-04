Ashi Studio sceglie Production Code per la strategia digitale globale

Production Code, l’agenzia specializzata in produzione di contenuti e piani editoriali fondata da Niccolò Donzelli, debutta sulla scena internazionale con un cliente di prestigio: si tratta di Ashi Studio, la maison dello stilista Mohammed Ashi.

Per i suoi abiti da fiaba, essenza del vero lusso che fanno impazzire le star di tutto il mondo, Ashi Studio da Parigi ha scelto proprio la società con sede a Firenze, ma con corrispondenti in tutto il mondo, per la gestione della sua digital communication globale, per il restyling del sito web www.ashistudio.com ma soprattutto per aprire il primo shop online della maison.

Un passo molto importante che ha portato il couturier a scegliere Production Code - agenzia accreditata come Shopify Partner - che che accompagnerà il brand nella sua totale digitalizzazione, dall’immagine al processo commerciale.

Un incarico prestioso dunque per la content creation agency fiorentina, che ne sottolinea la vocazione davvero cosmpolita, con un contemporaneo approccio digitale e una naturale propensione verso l'ecommerce. “Il digital customer journey segue regole precise, non ci si può improvvisare, il mondo post pandemia è già trasformato in modo irreversibile. Nessuno non può più permettersi un approccio tradizionale al mondo della comunicazione, del retail e della distribuzione” sottolinea Niccolò Donzelli, fondatore della società.