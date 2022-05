Agricola Moderna: Gitto/Battaglia_22 vince la gara per la comunicazione on/offline e retail

Gitto/Battaglia_22 ha vinto la gara indetta da Agricola Moderna, il primo impianto di vertical farming in Italia, fondata nel 2018 da Pierluigi Giuliani e Benjamin Franchetti.

L’agenzia indipendente guidata da Vicky Gitto e Roberto Battaglia, nata nel 2019, si aggiudica, così, l’incarico per l’ideazione e la gestione delle attività di comunicazione on/offline e retail della startup che coltiva ortaggi indoor alle porte di Milano.

“Agricola Moderna è un brand challanger che integra in sé tradizione, innovazione tecnologica e sostenibilità, inaugurando per la nostra agenzia un nuovo settore merceologico su cui non ci eravamo ancora affacciati - commenta Vicky Gitto, ECD e Co-Founder Gitto/Battaglia_22 -. Sarà una sfida davvero stimolante contribuire al loro percorso di crescita attraverso la comunicazione”.

Le attività di comunicazione sono in fase di definizione, per cui non è ancora chiaro quando prenderanno il via.

Che cos'è Agricola Moderna

Agricola Moderna è il primo impianto di vertical farming in Italia, che grazie a uno impianto di 1000m2 su otto piani, a Melzo, in provincia di Milano, coltiva oltre 2.000kg al mese di insalate e basilico grazie a un metodo produttivo che permette la coltivazione senza l’uso di pesticidi e fitofarmaci, risparmiando il 95% di acqua, il 98% di suolo e aumentando del 100% la produttività a metro quadrato.

A oggi Agricola Moderna fornisce insalate a Cortilia e alla rete di supermercati Carrefour in Lombardia.

“Come per la coltivazione verticale, puntiamo sempre in alto - dichiara Pierluigi Giuliani, Co-Founder di Agricola Moderna - e siamo più che convinti dell’importanza della comunicazione per lo sviluppo di un brand che non è solo un’azienda, ma soprattutto una filosofia produttiva e un concept di innovazione e ricerca. Abbiamo scelto Gitto/Battaglia_22 perché ha presentato una strategia di comunicazione forte e visionaria, in sintonia con la nostra mission: dare la possibilità al consumatore finale di portare in tavola prodotti sani, perché senza pesticidi, gustosi e da agricoltura sostenibile. Abbiamo una grande ambizione, fare bene alle persone e al nostro pianeta”.