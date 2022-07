Across punta sul benessere e nomina Valeria Di Silvestro “Chief Happiness Officer”

In un periodo storico in cui i lavoratori cercano con sempre maggiore fermezza un’occupazione più compatibile con le esigenze di vita personale e più appagante sotto il profilo professionale, la digital agency torinese Across – un centinaio di dipendenti, con età media sui 30 anni - decide di affrontare in modo strutturale la questione del benessere organizzativo annunciando la nomina di Valeria Di Silvestro come “Chief Happiness Officer”.

Leggi anche: ACROSS CHIUDE IL 2021 IN CRESCITA DEL 20% E AMPLIA IL TEAM

Già impiegata in Across da 5 anni, dove si è occupata di organizzazione aziendale, relazioni pubbliche e comunicazione interna, Valeria Di Silvestro nel nuovo ruolo avrà il compito di monitorare ed incrementare il benessere organizzativo, fino alla realizzazione del potenziale di ogni risorsa, lavorando a fianco del reparto risorse umane. Prima di assumere il ruolo di Chief Happiness Officer, Valeria Di Vincenzo ha completato con soddisfazione il percorso di certificazione strutturato da 2BHappyAgency, il riferimento italiano sulla Scienza della Felicità e delle Organizzazioni Positive.