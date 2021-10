La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha individuato il partner che si occuperà del servizio di sviluppo, realizzazione e gestione delle strategie di comunicazione dei programmi co-finanziati con fondi dell’Unione Europea nel periodo di programmazione 2021/2027.

Si tratta di AB Comunicazioni, l'agenzia che, uscita vincitrice dalla gara europea a procedura aperta avviata la scorsa estate, diventerà il referente per l’attuazione delle strategie di comunicazione e di tutte le azioni di informazione e comunicazione che ruotano intorno ai programmi.

Leggi anche: LE GARE PUBBLICITARIE CHIUSE E IN CORSO

L’incarico, in un lotto unico, ha un valore di 3,7 milioni di euro e avrà durata indicativamente dal 1° marzo 2022 al 31 dicembre 2030.

Obiettivo dell’agenzia - si legge nel bando - sarà promuovere un’informazione ampia e trasparente in favore dei cittadini diffondendo i risultati del precedente periodo di programmazione e informando sulle opportunità offerte dai Programmi nel contesto della programmazione 2021-2027 dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE); rafforzare l’immagine della Regione come ente che programma e mette in opera strategie per la crescita, la competitività e l’occupazione in un quadro di sostenibilità ambientale e inclusione sociale; evidenziare il valore aggiunto e l’impatto dei Fondi SIE sullo sviluppo del territorio; diffondere un’immagine e un messaggio unificante che favoriscano la riconoscibilità delle informazioni; promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva a partire dall’offerta di informazioni tempestive e garantendo trasparenza e accessibilità e fornendo informazioni rispetto a come le risorse disponibili vengono impiegate.