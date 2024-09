Uppercut lancia Local Mindset, portale dedicato al Local Search Marketing

Uppercut, azienda attiva nel settore del marketing digitale, ha annunciato il lancio di Local Mindset, un portale dedicato a tutte le attività, singole, multisede e franchising, in cui sarà possibile trovare argomenti interamente dedicati al mondo del Local Search Marketing e alla strategia omnichannel. Il sito si rivolge anche a professionisti e agenzie che desiderano approfondire la conoscenza nel settore.

Ideato da Daniele Solinas, esperto riconosciuto di Local Search Marketing e CEO di Uppercut, Local Mindset offre una gamma di servizi pensati per ottimizzare la presenza digitale delle attività commerciali e aumentare il traffico nei negozi fisici.

Attraverso strategie avanzate di Local SEO e campagne drive to store su piattaforme come Google, Meta e TikTok, gli utenti potranno migliorare la loro visibilità e attirare nuovi clienti. Il portale supporta anche la gestione delle schede Google Business Profile e fornisce strumenti come store locator e local landing page personalizzate per garantire un'esperienza fluida e completa tra il mondo digitale e quello fisico. Non mancano soluzioni di realtà immersiva che permettono agli utenti di esplorare i negozi virtualmente, accedendo a tutte le informazioni come se fossero fisicamente presenti.

Local Mindset offrirà anche una ricca offerta formativa, con corsi per aziende, webinar, dirette live e un canale YouTube con registrazioni e contenuti educativi.

Daniele Solinas è autore di due libri di successo, "SEO Per Attività Locali" e "Strategia Omnichannel" e ha consolidato la sua reputazione grazie a un approccio focalizzato sull'integrazione tra fisico e digitale, che permette alle aziende di rispondere alle esigenze di un consumatore sempre più connesso e attento alla customer experience.

Con questo nuovo progetto, Solinas e Uppercut vogliono offrire alle aziende e ai professionisti tutti gli strumenti di Local Search Marketing necessari per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione grazie. Il portale non è solo una risorsa formativa o strategica, ma si configura come una piattaforma innovativa che supporta la crescita delle attività locali attraverso soluzioni tecnologiche all'avanguardia e una formazione continua.