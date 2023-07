Traipler.com acquisisce Virality e completa l’offerta nel mercato della content production

Traipler.com, la piattaforma di video content marketing attiva nella produzione e diffusione di contenuti video guidata dal ceo Cristian Muolo, annuncia l’acquisizione di Virality, la piattaforma end-to-end di influencer marketing.

Traipler.com e Virality sono entrambe società del portafoglio di investimenti di Gellify, l’innovation factory che ha sottoscritto l’operazione.

Virality, fondata nel 2017 da Gianluca Bernardi, imprenditore digitale e influencer, utilizza algoritmi proprietari di intelligenza artificiale per selezionare creator e influencer. Con l’acquisizione della piattaforma e del SaaS di Virality, dopo il recente lancio della nuova dashboard per i fornitori, Traipler.com diventa a tutti gli effetti uno dei player protagonisti del mercato della content production in Italia, integrando nella sua offerta di servizi di produzione video anche contenuti legati ai nuovi linguaggi della creator economy.

“La nostra offerta con l’acquisizione di Virality si completa e diventa end to end: qualsiasi produzione di contenuti, su qualsiasi canale, Traipler.com è in grado di gestirla e suggerire il piano di contenuti più adeguato agli obiettivi di marketing”, dichiara Cristian Muolo, Ceo e Co-founder di Traipler.com. “Il mondo dei social negli ultimi due anni è stato stravolto, è chiaro dunque che abbiamo sentito la necessità di costruire un’offerta sempre più specifica, di pensare a linguaggi e stili dedicati. Ora possiamo continuare a fare la differenza più di prima, abbiamo competenze, tecnologie e professionisti per affiancare i brand nella costruzione di qualsiasi strategia di video marketing e content creation in modo strutturato, efficace e misurabile”.

L’ecosistema della creator economy, si legge nella nota stampa, è in forte crescita e si stima che potrebbe raddoppiare le dimensioni di mercato nei prossimi cinque anni fino a raggiungere i 480 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto ai 250 miliardi di oggi. Infatti, gli analisti prevedono che gli investimenti in influencer marketing e la monetizzazione sugli short video saranno i vettori di sviluppo dell’intero settore. Solo TikTok si prospetta possa raggiungere 834,3 milioni di utenti mensili in tutto il mondo nel 2023.

Traipler.com, fondata in Puglia 10 anni fa, è parte del mondo dei creator da quando il mercato del video ha iniziato a rivoluzionare le dinamiche della comunicazione. Oggi che le piattaforme social - Instagram e TikTok in primis – influenzano gli stili e i linguaggi comunicativi, la recente acquisizione di Virality permetterà a Traipler.com di allargare l’offerta dei suoi servizi con la gestione (scouting, produzione e diffusione) di campagne con content creator in grado di seguire e creare i trend dei video social.

L’operazione finanziaria permette a Traipler.com anche di allargare e potenziare il proprio portafoglio clienti non solo con l’arrivo di Deloitte, Havas, Acea, Babybel e di agenzie di comunicazione come Publicis e Webidoo, ma anche con aziende media specializzate in scouting di creator e pianificazione delle campagne di influencer marketing.

“Entrare nella famiglia Traipler.com è per noi motivo di orgoglio, vuol dire che abbiamo lavorato bene seguendo le evoluzioni del mercato della creator economy. Poter affiancare Traipler.com nella costruzione di strategie di video content marketing integrate ci permetterà - già da oggi - di concretizzare la nostra vision, ovvero abbattere la barriera della communication divided anche nel mondo dell’Influencer Marketing, rendendo questi servizi accessibili anche alle micro e piccole imprese sul territorio3”, dichiara Gianluca Bernardi, Ceo e Founder di Virality.

“Questa acquisizione è stata tanto ponderata ed è oggi la naturale evoluzione dell’approccio di Traipler.com alla creator economy. Due mondi della video produzione paralleli ed entrambi efficaci - contenuti premium e contenuti live creator - e oggi noi abbiamo entrambi. Siamo over all e gestiamo per il cliente la strategia di marketing proponendo contenuti video di ogni tipo e stile, dai contenuti video premium ai contenuti per TikTok, copriamo ogni esigenza video”, dichiara Gianluca Ignazzi, Head of Communication e Co-founder di Traipler.com