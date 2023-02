Shopify rinnova il proprio Partner Program. Focus su incentivi, competenze, collaborazione

Shopify ha rinnovato il proprio Partner Program con l’obiettivo di riconoscere e premiare i partner, oltre a offrire loro la possibilità di soddisfare sempre al meglio le esigenze dei merchant in un contesto socio-economico in costante evoluzione. Il programma prevede in particolare un focus su tre aree chiave: incentivi, sviluppo delle competenze e una più semplice e coinvolgente collaborazione.



In Italia, Shopify può contare su una ricca rete di partner locali in tutta la penisola di cui fanno parte agenzie come Sintra Digital Business in Toscana, Cooder nelle Marche, Byte-Code, dAgency, Triboo in Lombardia.

A proposito del rinnovato Partner Program, Marco Buffa, Agency Partnership Lead per l’Italia di Shopify, ha dichiarato: “Le aspettative dei consumatori alla luce del panorama economico attuale stanno cambiando rapidamente e di pari passo con l’innovazione nel mondo del commercio. In un contesto in continua evoluzione, il valore dei nostri partner al fianco dei merchant cresce ancora di più. Con il rinnovato Partner Program puntiamo ad offrire loro sempre più strumenti per soddisfare insieme le esigenze dei merchant italiani”.

Nuovi incentivi per accelerare la crescita dei partner

Shopify sta ampliando gli incentivi del proprio Partner Program per riconoscere e premiare i suoi partner. Questi ultimi potranno, infatti, realizzare guadagni fino a due o più volte superiori nel 2023, tramite revenue share e promozioni derivanti dalle consulenze, da reinvestire nella propria attività. Shopify punta, inoltre, ad aiutare i propri partner ad accrescere il proprio business con programmi di co-marketing e co-selling, spiega la nota stampa.

Shopify lancia il programma di certificazione per i partner

Per preparare al meglio i partner a offrire nuove funzionalità ai merchant, Shopify lancia il primo programma di certificazione. I corsi per ottenere certificazioni e badge di specializzazione di Shopify aiuteranno quindi i partner a dimostrare la loro competenza sui prodotti e a far crescere rapidamente le skill dei propri team.



I partner avranno inoltre accesso a un'ampia libreria di prodotti e risorse a supporto delle vendite nella loro Partner Dashboard. Queste risorse, insieme ai webinar di formazione, sono specificamente progettate per supportare i partner e aiutarli a far crescere il loro business.

Gli eventi

L’azienda ha per questo scelto di sostenere la formazione e il potenziale di guadagno dei partner puntando sullo sviluppo di eventi globali virtuali e in presenza, a partire dal Partner Education Day del 4 aprile 2023. In autunno si terrà poi un evento dal vivo per celebrare e premiare i partner commerciali più performanti.