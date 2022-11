Salvatori sceglie Lotrèk per Seo, Cro e marketing automation

Salvatori, punto di riferimento per il design applicato alla pietra naturale, ha scelto Lotrèk come partner per massimizzare la propria strategia di marketing con focus principale sul mercato USA.

L’azienda, basata sulla costa Toscana a pochi chilometri dal rifugio degli artisti di Pietrasanta, e vicino alle imponenti cave di marmo di Carrara, pone al proprio centro la produzione interamente localizzata in Italia.

Grazie alle più avanzate tecnologie ingegneristiche applicate al settore della pietra, Salvatori unisce artigianalità e tecniche progettuali ed industriali all’avanguardia per ottenere meravigliosi elementi di design che, spesso, nascono grazie alla collaborazione con designer di fama internazionale.

A Lotrèk è affidato lo sviluppo di una strategia integrata Seo, Cro e marketing automation finalizzata alla lead generation e alla fidelizzazione dei clienti.

“L'obiettivo di Salvatori è stato chiaro fin dalle prime interlocuzioni” - commenta Filippo Gruni, Ceo di Lotrèk, - “incrementare il fatturato attraverso strategie in grado di fornire un’esperienza personalizzata di alto livello, ottimizzare i budget pubblicitari con comunicazioni più mirate grazie a audience proprietarie capaci di aumentare il conversion rate”.

A seguito di un'audit relativa alla Seo e alle campagne, la progettualità per Salvatori relativa al mercato Usa è strutturata in 2 fasi: implementazione della Seo tecnica e contenutistica relativa alla brand content e progettazione ed implementazione delle attività di conversion rate optimization e marketing automation.

Lotrèk è una digital company con decine di progetti all’attivo nell'e-commerce, marketing automation e performance, che mette in campo un metodo di lavoro proprietario e fa leva sulla strategia come chiave per il risultato.

“Da sempre il nostro approccio ai progetti digitali è Seo oriented”, racconta Alessio Marchese, Performance Marketing Director di Lotrèk. “Questo ci permette di essere efficaci nel posizionamento e nell’incremento dei tassi di conversione, due obiettivi cruciali per il rendimento degli investimenti nel medio e lungo periodo”.

Alla base di questo approccio Lotrèk c’è la raccolta e la lettura dei dati generati dalle property digitali, fondamentali per ottenere insight sul comportamento degli utenti e modificare strategie di acquisizione del traffico e migliorare la user experience.

Continua Alessio Marchese, “Grazie alla nostra competenza, Salvatori ha colto l'opportunità di sviluppare nuovi business, basati sui reali bisogni delle persone emersi dall’analisi dei dati in un mercato affollato come quello statunitense”.

“La nostra strategia di marketing è fortemente orientata alle logiche di inbound ed alla crescita organica e si avvale di una solida strategia Seo e di automation”, afferma Alessandro Bedini, Head of Marketing & Communication di Salvatori. “La nostra priorità era trovare un partner solido e affidabile per la crescita del nostro brand, che si occupasse della gestione di queste due aree strategiche. Abbiamo trovato in Filippo Gruni un imprenditore illuminato e capace, con una visione molto simile alla nostra ed è per questo che ci siamo affidati al team Lotrék e intrapreso questo percorso insieme. Per ora siamo solo all’inizio, ma speriamo che questa collaborazione ci porti su una lunga strada di successi e soddisfazioni reciproche”.

“Essere protagonisti del percorso di crescita digitale di un’azienda storica come Salvatori non può che renderci davvero orgogliosi e confermare una volta di più che le nostre competenze sono apprezzate ai più alti livelli”, conclude Filippo Gruni.