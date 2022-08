La Riviera Adriatica ha un nuovo web magazine per i turisti

Un nuovo format editoriale dedicato a chi sceglie di fare della propria vacanza nella riviera adriatica un viaggio con una forte identità esperienziale. RivieradiBellezza.it è il nuovo web magazine dedicato al turismo esperienziale della Riviera Adriatica. A firmare il progetto è Adrias Online, agenzia di marketing e comunicazione verticale sul settore turistico.

Riviera di Bellezza è un prodotto editoriale che guida e consiglia al turista gli itinerari da percorrere. Il materiale pubblicato è inedito, i testi sono articoli redatti da copy professionisti e le immagini sono scattate da fotografi che hanno viaggiato per i territori e desiderano, con le loro immagini, far vivere un’idea di vacanza. “Parliamo di bellezza! Noi desideriamo raccontarla con contenuti di qualità, storytelling, materiale visivo che possa generare empatia con i nostri lettori”, spiega Barbara Canducci di Adrias Online.

Il nome del progetto nasce da uno studio condotto per conto di Adrias Online da Dubo, agenzia di comunicazione di Rimini. “Grazie a dati e analisi, abbiamo avuto conferma che, di fronte alla complessità dell'offerta di Rimini, della Romagna e della Riviera Adriatica in generale, formata da mare, storia, monumenti, prodotti enogastronomici, natura, borghi, castelli... i turisti la descrivono, semplicemente, con la parola ‘bella’, un aggettivo presente anche nella toponomastica di alcune zone: Bellariva, Rivabella, Bella Rimini…. Questa parola rappresenta anche il simbolismo della Romagna, da sempre raffigurato da diversi personaggi femminili, pensiamo per esempio al manifesto realizzato nel 1922 da Marcello Dudovich a Manara. Queste le riflessioni che hanno portato all’ideazione del naming del progetto”, spiega Andrea Cavallotti, Co-fondatore & Creative Director di Dubo.

“Il web magazine pone l’esperienza al centro di una vacanza: prima le persone s’innamorano di una località e delle sue peculiarità e, in un momento successivo, prenotano in una delle strutture. Da qui il richiamo nel nome alla Riviera che abbraccia Romagna, Marche e Abruzzo, proponendo ai turisti idee e suggerimenti per poter vivere pienamente queste destinazioni, mostrando luoghi meno noti, raccontando storie e aneddoti sconosciuti, spiegando tradizioni e abitudini locali e, insieme, suggerendo le diverse esperienze che un luogo ha la possibilità d’offrire, così da rendere la vacanza unica e speciale”.