Ketchup Adv rafforza l'offerta editoriale e commerciale con un nuovo vertical automotive, Comparaleauto.it

Ketchup Adv ha deciso di allargare la propria offerta editoriale e commerciale in campo automotive. La società attivà nel campo del performance marketing, lead generation e qualification lancia, così, Comparaleauto.it, progetto che guida gli utenti nella scelta dell’auto desiderata, operando su 3 macro offerte differenti: il nuovo, l’usato ed il noleggio a lungo termine.

“Le tre diverse offerte - commenta Umberto Badate, Sales & Marketing Director - puntano alla raccolta di utenti realmente interessati ad una specifica automobile, sia con la formula di acquisto, oppure sfruttando l’ampia gamma di veicoli proposti con la formula del noleggio a lungo termine. Inoltre con pochi e semplici click è possibile applicare filtri alla propria ricerca, selezionare più modelli di auto, e metterli a confronto tra loro".

"Oltre ad una interfaccia semplice ed intuitiva, prosegue Umberto Badate, abbiamo dato molta importanza al backend, che ci consente di inviare, in tempo reale e automaticamente, le lead al nostro contact center, il quale procederà alla fase di pre-qualifica delle lead, immediatamente nei minuti successivi alla ricezione. Quest’ultima fase può essere attivata o meno, a discrezione del cliente finale, così come può essere abilitata verso il contact center del cliente se richiesto.”

Una sezione di news editoriali sempre aggiornate, orienta inoltre il consumatore sulle ultime novità del mercato e permette anche ai partner della società di fare attività pubbliredazionale.

Nelle prossime settimane comparaleauto.it si arricchirà di ulteriori servizi, per la scelta dell’assicurazione auto più idonea, e per la richiesta di un eventuale finanziamento.

“Comparaleauto.it - conclude Umberto Badate - è un punto d’incontro formidabile tra marche, consumatori finali, e partners che ruotano intorno all’affascinante e vasto mondo automotive. Per Ketchup Adv, che da sempre genera e qualifica lead per i principali brand, in modalità multi canale, il lancio di comparaleauto.it rappresenta la riconferma di una delle nostre practice più importanti al servizio dei clienti finali”.

Infine, la società si prepara al lancio di altri verticali.