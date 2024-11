GetResponse: «Con Content Monetization creare e vendere corsi online diventa più facile ed efficiente»

In questa intervista, la Marketing Manager Italia Linda Romani ci racconta come funziona la nuova soluzione all-in-one di GetResponse e in che modo risponde alle esigenze dei creator

Il mondo dell'e-learning ha visto una crescita esponenziale durante la pandemia ed è oggi un mercato stabile ed in forte espansione soprattutto in Italia, con un valore che supera i 500 milioni di euro e con un tasso di crescita annuo attestato sul 10%. A livello globale, il comparto si prevede raggiungerà un valore 648 miliardi di dollari entro il 2030.

Un settore dunque in piena crescita, in cui ha recentemente deciso di entrare GetResponse, società con oltre 25 anni di esperienza nel campo dell’email marketing e dell’automazione del marketing. La società ha infatti lanciato Content Monetization, una nuova soluzione all-in-one pensata per aiutare divulgatori, imprenditori autonomi e creator di contenuti online, fornendo loro tutti gli strumenti per creare, promuovere e monetizzare le loro conoscenze.

«Uno dei principali ostacoli per i creator è il marketing, la promozione, la vendita dei propri contenuti - spiega a Engage Linda Romani, Marketing Manager Italia di GetResponse -. E la nostra soluzione è pensata proprio per rispondere a questa esigenza, combinando strumenti avanzati di marketing con un sistema di creazione corsi potenziato dall'intelligenza artificiale.»

Uno strumento dunque per rendere più facile, efficace ed efficiente creare e vendere corsi online. «Content Monetization integra strumenti di marketing avanzati, di cui noi siamo leader ed esperti a livello mondiale già da più di 25 anni, dalle automazioni e-mail alle landing page fino alla segmentazione avanzata dei contatti - aggiunge Romani -. È un approccio all-in-one che evita ai creator di doversi appoggiare a software esterni per la promozione e l'engagement, offrendo una soluzione completa che facilita sia la creazione che la vendita e monetizzazione».

Potete vedere l'intervista completa in apertura dell'articolo.