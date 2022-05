Different firma il progetto CacciaVan per il Consorzio Cacciatore Italiano

Si chiama CacciaVan il nuovo format di comunicazione del Consorzio Cacciatore Italiano - impegnato nella tutela e promozione dei Salamini Italiani alla Cacciatora DOP -, realizzato dalla communication company Different, un progetto editoriale nel quale il Consorzio, proprio come un Cantastorie, o meglio come un CacciaStorie, racconta storie curiose e divertenti legate alla cucina e alla regionalità.

Quattro chef gli ospiti d'eccezione: Andrea Mainardi, Simone Finetti, Dalia Rivolta e Stefano Callegaro, chiamati per rendere omaggio a quattro regioni d'Italia, nello specifico, Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e Veneto.

Ognuno racconta la propria idea di italianità, soprattutto in cucina, evocando un ricordo legato a una ricetta regionale a cui sono emotivamente legati e che hanno riprodotto rivisitandola con l’ingrediente italiano per eccellenza: il Salame Cacciatore Italiano.

Il tutto è annotato su un diario di bordo molto speciale, una bacheca dove verrà tracciato simbolicamente il percorso di tutta l’iniziativa, attraverso le foto dei territori di provenienza dei protagonisti e delle loro ricette.

I video sono veicolati periodicamente fino a giugno sulle properties del Consorzio (Facebook, Instagram e Youtube) e sui canali dei Talent.

Il progetto si completa con una campagna di Google Ads che ha l’obiettivo di promuovere e far conoscere il Salame Cacciatore Italiano in Italia e all’estero - in particolare in due Paesi strategici come Francia e Belgio.

