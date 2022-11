Di Leo, marchio di qualità tra i primi produttori di biscotti in Italia, punta sul digitale attraverso una partnership con ShopFully, tech company italiana attiva nel

drive to store che connette milioni di consumatori ai negozi fisici intorno a loro, con l’obiettivo di spingere le vendite in negozio nelle regioni di Lombardia, Lazio e Sicilia.

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, il brand è entrato in contatto con i responsabili di acquisto geolocalizzati in prossimità dei punti vendita selezionati, guidandoli dalla ricerca di informazione online fino all’acquisto in negozio.

La collaborazione con ShopFully ha avuto buoni risultati per Di Leo, impattando positivamente le vendite: grazie alla pianificazione sui marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), il 72% dei consumatori esposti alla campagna si è recato in negozio, si legge nel comunicato. Inoltre, il 46% degli utenti raggiunti ha poi effettivamente acquistato il prodotto.

“I notevoli risultati ottenuti dalla collaborazione tra ShopFully e Di Leo dimostrano ancora una volta le potenzialità del digitale nell’incentivare gli acquisti in negozio. Grazie all’utilizzo della nostra piattaforma HI! e dei marketplace di cui siamo proprietari, i nostri clienti hanno la possibilità di entrare in contatto con i consumatori geolocalizzati nelle regioni di loro interesse, ottimizzando in questo modo l’investimento.”, ha commentato Marco Durante, VP Sales & Marketing Italia di ShopFully.

“Siamo molto soddisfatti della nostra prima collaborazione con ShopFully. L’utilizzo della loro piattaforma tecnologica ci ha permesso di coinvolgere i nostri consumatori sul digitale nelle regioni di nostro interesse e di portarli in negozio, dove il 46% dei responsabili di acquisto raggiunti dalla campagna ha acquistato uno dei nostri prodotti: un risultato importante ottenuto grazie alla collaborazione con ShopFully” ha commentato Ezio Pinto responsabile Marketing Dileo Pietro S.p.A.