Metaverso, così la campagna politica diventa virtuale in vista delle elezioni 2022

Spazi virtuali, studi in cui tenere un comizio, un incontro seguito da milioni di persone. In vista delle prossime elezioni, il Metaverso entra in politica grazie alla tecnologia sviluppata dal gruppo Metaword, società che si sta affermando nel settore, con sede in Galleria San Babila a Milano.

L'azienda di Francesco Colucci assicura l'introduzione di nuovi luoghi, come teatri e studi, in cui i candidati politici potranno realizzare conferenze, incontri, interviste e interagire direttamente con i propri elettori. Gli spettatori potranno interagire a loro volta con il candidato, come se fossero in presenza ed interagire anche con gli altri spettatori.

Leggi anche: MARKETING NEL METAVERSO: LA RIVOLUZIONE PARTE DAI GIOVANI

In sostanza, assicura l'azienda, è come se si fosse all'interno di una sede in cui si svolge un vero e proprio comizio: per accedere a questo spazio virtuale basterà scaricare un'applicazione e iscriversi, in questo modo si potrà assistere in diretta all'incontro senza spostarsi da casa.

Il progetto vede la collaborazione di Mediametaverso "La comunicazione diventa futuro", un modello ideato dai giornalisti Marco Sutter e Biagio Maimone, che rappresenta il nuovo sistema avanzato che si occuperà del mondo news. La società si prefigge l'intento di creare per i quotidiani nazionali, per le televisioni e i media, un nuovo modo di fruire le informazioni, grazie alla nuova tecnologia sviluppata sempre da Metaword.

Sarà possibile così, entrare nella notizia, nell'evento, nel meeting, interagendo con il mondo, rimanendo a casa, seduti e, nel contempo, immersi nella realtà. L'obiettivo dell'azienda è quello di abbattere il confine tra "virtuale" e "realtà" e far comprendere ai partecipanti parte dei fenomeni che si verificano nel nostro pianeta "reale". Con il metaverso la politica punta ai giovani, fetta di elettorato immeditamente raggiungibile a mezzo virtuale.