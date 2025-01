Zio Paperone parla in dialetto: la nuova iniziativa di Topolino che celebra le lingue locali

Il nuovo numero del settimanale sarà disponibile in 4 versioni speciali con una storia tradotta in catanese, fiorentino, milanese e napoletano

Topolino celebra i dialetti italiani con quattro edizioni speciali in catanese, fiorentino, milanese e napoletano.

In occasione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, che ricorre ogni 17 gennaio, oltre alla versione in italiano, il numero 3608 – in edicola e su Panini.it a partire da mercoledì 15 gennaio – sarà disponibile in Sicilia, Toscana, Lombardia e Campania con la storia Zio Paperone e il PdP 6000, scritta da Niccolò Testi per i disegni di Alessandro Perina, tradotta rispettivamente in catanese, fiorentino, milanese e napoletano.

«Un’ottima occasione per ricordarci quale immenso patrimonio culturale e storico rappresentino le centinaia di idiomi che attraversano la nostra penisola da nord a sud e da levante a ponente. Testimonianze vive di un'eredità storica quanto mai ricca e preziosa», dichiara il direttore editoriale di Topolino Alex Bertani.

Per il progetto, Panini si è avvalso della collaborazione di Riccardo Regis – Professore ordinario di Linguistica italiana dell’Università degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana – che ha coordinato un team di linguisti.

Al progetto è dedicata anche una cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonista Zio Paperone e la bandiera tricolore.