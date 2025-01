Wtlk archivia il 2024 con mezzo milione di fatturato e punta al milione nel 2025

Cinque progetti e successo di pubblico per la video podcast company. In cantiere attività per nuovi clienti

Wtlk, video podcast company fondata da Michele Polico, Mattia Curmà, Luca Ravenna e Matteo Ravenna, giunge al termine di un primo anno di soddisfazioni, forte del successo di svariati importanti progetti.

Il primo, sviluppato tra gennaio e luglio 2024, è stato la prima stagione di Antenna Sport, comedy talk di attualità sportiva con Luca Ravenna e Daniele Tinti in conduzione, il cui main sponsor è stato Birra Peroni. Oltre 1 milione di views su YouTube, 3,5 milioni di views delle clip sul profilo Instagram del podcast, tutto ottenuto in organico e senza media a supporto, e prima posizione nella classifica dei podcast italiani di Spotify: il tutto con 14 episodi, di cui 12 in studio e 2 live con il pubblico.

Proprio in occasione degli Europei di Calcio, Antenna Sport ha infatti preso parte e ruolo attivo all’interno della campagna di Peroni dedicata alla manifestazione, diventando asset della comunicazione del brand in quel periodo, sia online che offline, con un progetto che è culminato con l’ultima puntata della stagione registrata live all’evento Peroni in occasione della partita Italia - Albania. Inoltre, con Peroni Nastro Azzurro, Antenna Sport ha preso parte ad un’attivazione omnicanale allo Stadio Olimpico in occasione della partita di rugby Italia - Scozia, vinta dalla nazionale italiana.

Il secondo progetto, andato online tra giugno e luglio, è stato Falla Semplice, talk di interviste in 6 episodi sviluppato per NeN Energia, centrato sul tema della semplicità. In conduzione la comedian Giorgia Fumo, che ha conversato sui temi del linguaggio, della scienza, del tempo libero, dell’informazione, dell’umorismo e della burocrazia insieme a Pierluca Mariti “Piuttosto Che”, Adrian Fartade, Gianvito Fanelli di Vita Lenta, Silvia Boccardi, Luca Ravenna e Giuseppe Di Palo. Per il format, che ha raccolto oltre 30.000 views su YouTube e si è piazzato ai primi posti della classifica dei podcast italiani di Spotify, è stato inoltre sviluppato un funnel di conversione attraverso una landing page sul sito di NeN.

Il terzo progetto è stato Party Gamers, un reality game show che vuole anche dimostrare quanto Wtlk intenda portare il mondo dei video podcast ben oltre il solito talk show, andando a esplorare format vicini al mondo televisivo, portandoli all’interno del contesto dei video podcast. Sviluppato insieme a Yas!Games e con la collaborazione speciale di Factanza, Party Gamers è un video podcast in 8 episodi nel quale i talent parlano, sì, ma guidati dai giochi da tavolo per adulti del brand Yas!Games: si tratta infatti di un reality game show con doppio set, quello di gioco e quello di confessionale che si alternano con un montaggio dinamico. Il format ha riscosso un grande successo superando le 100.000 views su YouTube e soprattutto una grande affezione da parte del pubblico. In conduzione la coppia comica I PanPers, e insieme a loro i comici Francesca Posa, Davide Calgaro e Yoko Yamada.

Il quarto è Destinazione Gusto, format che si spinge oltre il mondo del talk show, essendo un vero e proprio food travel show in 6 episodi, prodotti ognuno in una destinazione diversa: Shanghai, Tokyo, Istanbul, Napoli, Malaga e Vienna. Il video podcast, realizzato insieme a Boscolo Travel, è sviluppato secondo la logica “show, don’t tell”: non si parla infatti di viaggi, ma li si mostra direttamente, mentre si parla di cibo. In conduzione lo chef televisivo Simone Rugiati e il comedian Carmine Del Grosso, che alternano momenti di racconto e commento del cibo tipico dei paesi destinazione del podcast a scene leggere, umoristiche e di intrattenimento. Il format, prodotto interamente nel 2024, ha visto la luce a gennaio 2025 e la distribuzione terminerà a febbraio.

Il quinto è Don’t Trust The Process, sperimentazione di format per il mondo del B2B, il cui brand partner è auxiell, società di consulenza di processo. Nel format, in 8 episodi, l’Amministratore Delegato dell’azienda Riccardo Pavanato e il comico Daniele Fabbri analizzano l’evoluzione dei processi attraverso uno sguardo curioso e approfondito in un format di edutainment pensato per un pubblico generalista. La distribuzione del podcast è iniziato a fine 2024, e terminerà a febbraio 2025. Il progetto, oltre alla realizzazione del podcast, prevede inoltre una collaborazione con Ingegneria Italia per l’amplificazione dei contenuti, attraverso la creazione di reel sugli stessi temi trattati nel format.

E proprio per il 2025 Wtlk sta già lavorando alle seconde stagioni di alcuni dei format del primo anno, oltre che a diversi nuovi progetti avendo acquisito alcuni clienti che verranno annunciati nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda i dati economici, Wtlk chiude il primo anno di vita con un fatturato che supera il mezzo milione e prevede per il 2025 di superare il milione.

“In questo primo anno abbiamo ottenuto belle soddisfazioni e risultati anche al di sopra delle nostre aspettative iniziali - commenta Michele Polico, Chief Executive Officer di Wtlk -. Significa che l’idea e la visione di Wtlk sono giuste, e forse anche necessarie al mercato. Il nostro approccio è molto rigoroso nel portare il mondo della comunicazione di brand fuori dalle logiche pubblicitarie, autorefenziali e un po’ patinate che spesso si vedono anche nel mondo del branded content e del branded podcast. Vogliamo lavorare con i brand per far assumere loro un nuovo ruolo, quello di editore di format di successo, e abbiamo chiare le idee su come farlo”.