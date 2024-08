Vuelta Espana 2024, dove vederla in TV e online

Sabato 17 agosto ha preso il via la Vuelta a España 2024, uno degli eventi sportivi più attesi dagli appassionati di ciclismo. Con una copertura televisiva e streaming completa, è possibile seguire ogni istante della corsa, dalla partenza a Lisbona fino al gran finale a Madrid. Ma dove si può vedere la Vuelta in Italia?

Dove vedere la Vuelta di Spagna in TV

In Italia, la Vuelta di Spagna è trasmessa in esclusiva da Warner Bros. Discovery. La trasmissione televisiva di Eurosport 1 prevede oltre 70 ore di gara in diretta, permettendo ai telespettatori di seguire tutte le tappe, comprese le più spettacolari, come quelle di montagna che attraversano il Cuitu Negru e i Lagos de Covadonga. Con un cast di commentatori esperti come Luca Gregorio e Riccardo Magrini, e le analisi on-site di leggende del ciclismo come Alberto Contador e Philippe Gilbert, l’esperienza televisiva sarà arricchita da approfondimenti tecnici e racconti coinvolgenti.

Streaming online: la Vuelta su Discovery+

Per chi preferisce lo streaming, Discovery+ offre una copertura integrale della Vuelta a España. Ogni tappa sarà disponibile live e on-demand, consentendo agli appassionati di non perdere nemmeno un attimo dell’azione, anche in mobilità. Questa piattaforma rappresenta l'opzione ideale per chi desidera seguire la corsa in modo flessibile, potendo rivedere i momenti salienti quando e dove preferisce.

Perché seguire la Vuelta 2024

L'edizione 2024 della Vuelta si preannuncia particolarmente interessante per il pubblico italiano, grazie alla presenza di atleti come Giulio Ciccone, Lorenzo Fortunato e Antonio Tiberi, pronti a sfidare i migliori scalatori del mondo sui 54 Gran Premi della Montagna. La competizione sarà un vero e proprio banco di prova, con quasi 60mila metri di dislivello da affrontare, tra cui le temibili salite del Cuitu Negru e dei Lagos de Covadonga.

Questa Vuelta rappresenta l’ultimo grande giro della stagione, un appuntamento imperdibile dopo ile il, che precede il gran finale del ciclismo mondiale con i Mondiali e il Giro di Lombardia.