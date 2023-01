In occasione del Festival della Canzone Italiana, per il secondo anno a Sanremo arriva “Oltre il Festival”, il progetto di RadioMediaset che dal 6 all’11 febbraio avrà luogo nella città dei fiori, in contemporanea con la kermesse canora, nella cornice di Villa Nobel.

Oltre il Festival è un media hub in cui trasmettono sette tra le principali radio nazionali e locali: Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bellla & Monella e Radio Bruno, e si propone, si legge in una nota, “come nuovo modello di accoglienza nel corso del Festival di Sanremo, punto di incontro e di confronto dove addetti ai lavori, artisti, ospiti si incrociano per raccontarsi attraverso le radio, dove trovano spazio le iniziative dei partner e attività digital e social. La Social Room di Oltre il Festival è il posto dove gli staff delle radio e degli altri partner creano contenuti che vengono poi veicolati on air, on line e via social.”

Novità di quest’anno è l’apertura di un’area del parco di Villa Nobel all’ingresso del pubblico, in modo che le persone possano vedere gli ospiti e assistere alle attività in corso. All’interno del parco infatti è stata allestita una speciale postazione radio dalla quale gli speaker delle radio trasmetteranno in diretta insieme a ospiti e cantanti.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra RadioMediaset e Consorzio Idee Itineranti, un team di professionisti della creatività e della produzione di eventi.

Partner di Oltre il Festival sono Ethos Profumerie, Cotril, Ebrand, Lindt, Ing Italia, Bic, Gruppo Beretta e Smartflower. L’iniziativa gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia e Comune di Sanremo.