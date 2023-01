Sphera Holding lancia l'emittente Radio Easy Rock

La raccolta pubblicitaria è gestita internamente da Trend Comunicazione per la locale e da Teamradio per la nazionale

Nasce Radio Easy Rock, nuova emittente del gruppo Sphera Holding lanciata lunedì 16 gennaio: si tratta di una hit-rock-station "con le canzoni che hanno fatto la storia del rock e con uno sguardo attento e originale al contemporary rock", informa l'azienda.

Radio Easy Rock è un’evoluzione di Radio Easy Network che vede a sua volta uno sviluppo su tutte le piattaforme digitali oltre che in alcune aree strategiche del nordest in FM, permettendo così il mantenimento dello storico marchio.

La nuova radio è ascoltabile in FM e prossimamente in Dab, in tutto il Veneto, nel Friuli-Venezia Giulia oltre che in streaming web, app mobile, smart speaker e smart tv. "La conduzione live è affidata a conduttori di grande esperienza e in linea con la mission dell’emittente", si apprende nella nota del gruppo.

La raccolta pubblicitaria è gestita internamente da Trend Comunicazione per la pubblicità locale e da Teamradio per la pubblicità nazionale.

“Il lancio di Radio Easy Rock è la conferma della vitalità del gruppo", dichiara Mattia Comin, Ceo di Sphera Holding. "Siamo sempre più motivati dall’ottimo andamento degli ascolti delle nostre emittenti, dalla ripresa degli investimenti pubblicitari e dal successo di altre iniziative rivolte al mondo digitale come Streammo, la nostra piattaforma di audio on demand”.