Serially, pieno di contenuti per l’estate: ecco i primi nuovi titoli

Serially, piattaforma italiana di streaming serie TV completamente gratuita, lancia una serie di nuovi titoli in vista dell’estate.

Con l’obiettivo di soddisfare i propri utenti con serie TV sempre coinvolgenti e che rispecchino i loro gusti, a sei mesi dal lancio, Serially ha effettuato una ricerca per valutare quali fossero i generi più amati e, sulla base dei risultati, ha selezionato più di 20 nuovi titoli che andranno ad arricchire il palinsesto dei prossimi mesi: crime, drama, distopico/sci-fi e romance sono i generi maggiormente presenti nella nuova selezione.

La selezione di titoli pubblicata a partire da fine giugno è un mix di generi perfetti per ogni occasione, spiega la società in una nota: una serie romance per sognare ad occhi aperti, un thriller coinvolgente o una serie storica, per addentrarsi tra le vie egizie e farsi ispirare per nuove mete da scoprire. L’estate vedrà un totale di 6 titoli prodotti da case inglesi e svedesi, tutti rigorosamente doppiati in italiano.

Ecco i primi titoli usciti:

The Prisoner – 20/07: Un aggiornamento della serie cult degli anni '60 che racconta di Michael, un uomo che subisce un cambiamento di vita drastico per cui un minuto prima si trova nel suo appartamento a New York dopo aver firmato le sue dimissioni dal suo lavoro, quello dopo si sveglia in un altro posto, un luogo noto solo come “The Village”. Tra i protagonisti Jim Cavaziel, attore noto per il suo ruolo di John Reese in Person of Interest, e Ian McKellen, il celebre attore che ha vestito i panni di Gandalf ne “Il Signore degli anelli” e Magneto in “X-Men”.

Vanity Fair – 24/06: Un nuovo adattamento di Vanity Fair di William Makepeace Thackeray viene portato sugli schermi dall'acclamata scrittrice Gwyneth Hughes: la serie racconta la storia di Rebecca Sharp, una ragazza di umili origini, ma estremamente ambiziosa e arrivista, fugge dall'orfanotrofio e cerca con abili mosse di scalare l'alta società inglese fino alla corte di Giorgio IV.

Tutankhamun – 06/07: La storia dell'incontro fortuito che ha trasformato l'archeologo senza un soldo e ostracizzato Howard Carter in un nome famoso dopo la sua scoperta della tomba del re ragazzo Tutankhamon. Questa serie vede come protagonista Sam Neill, il famoso attore neozelandese noto per il suo ruolo di Alan Grant in Jurassic Park.

Serially è visibile in streaming online all’indirizzo serially.it, su device mobili attraverso l’app disponibile per iOS e Android, su SmartTV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken) e Samsung Smart TV sui modelli 2017, 2018 e modelli basic 2020/2021. Il servizio è in arrivo a breve anche su tutti gli altri modelli dal 2019 al 2022 e su LG.