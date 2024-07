Samsung TV Plus e Nexo TV: una partnership sinergica che rende il cinema gratuito sulla CTV

La partnership tra Samsung TV Plus, la piattaforma di streaming gratuita e supportata dalla pubblicità (FAST) di Samsung, e Nexo TV, il progetto streaming di Nexo Studios, celebra un traguardo importante con incrementi costanti in termini di richieste pubblicitarie e minuti visti dai telespettatori. In termini di dati si parla di un incremento - minuti visti complessivamente - del 422% da settembre 2023 a dicembre dello stesso anno

I canali di Nexo TV, nati dall'expertise di Nexo Studios e da un team di 23 persone, hanno conquistato il pubblico grazie a contenuti di qualità e un'offerta tematica variegata: da House of Docs per gli amanti dei documentari a Cinema Excelsior per i cinefili, passando per East is East dedicato alla cultura orientale e Duri a Morire per gli appassionati di azione e crime.

“Il successo di questi canali ha superato le nostre aspettative. Siamo partiti dalla nostra esperienza nel mondo della distribuzione e produzione cinematografica e soprattutto dalla consapevolezza che in questi anni abbiamo sviluppato circa i desideri del pubblico che ci segue. Per questo abbiamo realizzato canali assolutamente verticali, dedicati al mondo culturale in tutte le sue sfaccettature e in grado di intercettare preferenze, tendenze e desideri di diversi tipi di spettatori. L’obiettivo per noi è sempre quello di stimolare la curiosità attraverso percorsi editoriali inediti e, perché no, dar vita a connessioni talvolta inaspettate – commenta Franco di Sarro, CEO e Founder di Nexo Studios – Samsung TV Plus si caratterizza per un’offerta ampia, variegata ed estremamente curata e si conferma ogni giorno l’ambiente perfetto per raggiungere gli spettatori della Connected TV con i nostri amatissimi contenuti”.

L’ingresso nel mercato FAST dà l’opportunità di attirare nuovi spettatori e consolidare il posizionamento di entrambe le aziende nel mercato, come affermato da Cristina Sala, Italy Country Lead di Samsung TV Plus: “Nexo ha a disposizione un gran numero di film distribuiti nelle sale che hanno avuto grande successo al cinema, ma a causa della limitata disponibilità sulle emittenti lineari e sulle piattaforme di streaming, pochi sono stati in grado di trovare una casa in televisione. Questo fino ad ora. L’ingresso nel mondo FAST rappresenta per i distributori una nuova opportunità di raggiungere un pubblico enorme e massimizzare i risultati di film di successo. Grazie a collaborazioni come quella con Nexo, oggi Samsung TV Plus è in grado di offrire all’audience italiana 140 canali appositamente studiati e selezionati per soddisfarne i gusti diversificati con contenuti di alta qualità”.