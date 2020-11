Arrivano in Italia i Prime Video Channels di Amazon: ancora più film, serie e sport

Arrivano anche in Italia i Prime Video Channels, canali extra per lo streaming e il video on-demand che si possono aggiungere all'abbonamento ordinario di Amazon Prime con sottoscrizioni mensili separate.

Le varie offerte, che riguardano contenuti di intrattenimento, cinema e sport, espandono significamente il catalogo della piattaforma di Amazon, con la possibilità, come molti servizi analoghi, di essere provate gratuitamente fino a un massimo di trenta giorni.

Ecco di seguito i Prime Video Channels disponibili al lancio in Italia:

Infinity Selection (6,99 euro/mese): offre una selezione del cinema italiano e internazionale

Per fruire dei contenuti dei singoli abbonamenti aggiuntivi Prime Video Channels è sufficiente utilizzare l’app Prime Video, disponibile per Android, iOS e una selezione di Smart TV, oppure via browser. Con ogni probabilità, la lista dei canali disponibili si allungherà nel corso del tempo.