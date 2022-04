Tutte le aziende hanno un logo visivo mentre sempre più realtà stanno decidendo di dotarsi di un logo sonoro per modellare l’esperienza emotiva associata al brand rispetto alla sola modalità tradizionale.

Podcastory, così, ha scelto di investire nel segmento del sound branding perché ritiene che questo possa essere un trend in forte crescita nei prossimi mesi e anni.

Ma cos'è un marchio sonoro? Nello specifico, è un marchio commerciale al quale i consumatori non vengono esposti visivamente, ma uditivamente. Vengono utilizzati dei suoni o un motivo musicale nelle pubblicità per facilitare la memorizzazione della marca e riconoscere inequivocabilmente l’origine commerciale del prodotto o servizio in questione.

«Sono tanti i casi di aziende multinazionali che ci hanno abituati a un'associazione tra la marca e un suono, dal mondo dell'IT a quello dell'automotive, passando anche per la ristorazione – commenta Davide Schioppa, Founder di Podcastory – Per fare un esempio calzante, negli scorsi mesi la più importante piattaforma di video-streaming ha realizzato un'intera campagna pubblicitaria durante il

Festival di San Remo sul proprio sound-logo, diventato ormai un vero e proprio segno distintivo dell'azienda. In Italia, siamo ancora molto indietro sull'utilizzo dei loghi sonori. Al momento nessuna delle aziende più importanti ne ha uno. Ecco, è arrivato il momento per aggiungere questo pezzetto piccolo adesso, ma sempre più importante in futuro, all'interno delle strategie di comunicazione corporate delle aziende. Penso soprattutto alle aziende italiane della moda, del food, del design. Un sound logo è una vera e propria connessione emotiva tra il cliente, l'utente, e la marca. E ha il potere, in pochi secondi, di trasmettere i valori e il mood del brand».

Proprio per portare avanti questo discorso, anche in modo pionieristico, Podcastory Agency, la unit di Podcastory dedicata alle attività di marketing e comunicazione, ha sviluppato una ricerca nell'ambito del sound branding, con alcune case-history internazionali (qui il link per scaricare la ricerca).

«Saremmo più che felici di condividere gratuitamente la ricerca con tutti quelli che ne faranno richiesta», conclude Schioppa, consolidando anche il ruolo di Podcastory non solo come player nell'ambito della produzione podcast, ma anche come realtà con un punto di vista privilegiato sul tema, e per questo in prima linea nella diffusione di una certa cultura consapevole in quest'ambito.