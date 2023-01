Paramount si conferma leader sul target kids e punta su progetti di divertimento e edutainment

Paramount Global, la media company leader di intrattenimento kids a livello mondiale, conferma la sua leadership anche in Italia sul target kids&family con i brand di proprietà Nickelodeon, Nick Jr e Super!, si legge in una nota.

Guardando l’anno appena concluso Super! ha mantenuto la leadership dell’area kids free to air, posizionandosi come primo canale singolo commerciale sul core target dei bambini 4-14 anni, con un ascolto che ha sfiorato i 26mila bambini (4-14 anni) e una share di 6.05%. I contatti medi mensili del 2022 sono stati quasi 1.9 milioni sempre sul target di riferimento. I top show sono prodotti originali di Nickelodeon: “Henry Danger”, “I Thunderman” e “SpongeBob”.

Il Network Nickelodeon (Nickelodeon e Nick Jr) è stato primo brand tra i network pay Sky exclusive del 2022, riporta un comunicato.

Per Nickelodeon i top show di canale nel 2022 sono stati “A casa dei Loud”, “Hanery Danger” e il suo spin-off “Danger Force”. Per Nick Jr i top show sono stati i “PAW Patrol” al primo posto, che da sola ha contribuito per quasi un terzo degli ascolti complessivi generati, seguita da “I Puffi” e “Barbapapà” che hanno generato insieme quasi il 40% degli ascolti.

“L’offerta televisiva di Paramount dedicata ai kids consolida la sua posizione di leader. Siamo nell’età dell’oro dei contenuti e chi lavora in questo settore è consapevole che in futuro reggeranno solo i gruppi capaci di innovare. La chiave per noi di Paramount è integrare il contenuto onscreen con l’emozione esperienziale aumentando le occasioni di contatto con il nostro pubblico di riferimento. Vogliamo sempre più combinare gli aspetti importanti per i ragazzi come divertimento ed edutainment, per stimolare le loro capacità e questo lo dimostrano gli ultimi progetti portati avanti e creati dai nostri brand come la presenza di SpongeBob al Museum Of Dreamers, il progetto Più Vita Sana con le pause attive, Crescere bene e tanti altri”, afferma Alberto Carrozzo, VP country Manager Paramount Italia.

La crescita sui social network

I contenuti kids sui social in Italia hanno raggiunto nel 2022 un totale di 240 milioni di visualizzazioni. Il tempo speso online per le properties Facebook e YouTube è cresciuto, portandosi a oltre 900 milioni di ore con una crescita dedl 16% anno su anno. Quasi il 73% degli streams è stato generato su YouTube. “SpongeBob” è stata la prima property durante il 2022, raccogliendo il 28% del Totale visualizzazioni, seguita da “Henry Danger” con il 17% e da “I Thundermans” con il 14%.

Per quanto riguarda i social di Super! hanno ottenuto un +61% anno su anno.

I progetti di divertimento ed edutainment

Lo scorso 19 gennaio 2023, la property SpongeBob SquarePants ha debuttato con un’installazione creativa al Museum of Dreamers, dando inizio a una collaborazione con il museo che proseguirà anche in futuro con altre iniziative.

Nickelodeon, brand insieme alle sue property più amate, “SpongeBob SquarePants”, “Tartarughe Ninja”, “PAW Patrol”, è sponsor di Più Vita Sana con le Pause Attive. Il progetto, in corso di svolgimento nel presente anno scolastico 2022-2023, è stato realizzato dall’Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, e da DNA Sport Consulting con il patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Verona. Ambassador del progetto è l’atleta nazionale del gruppo sportivo Fiamme Oro, Asia D’Amato, che ha realizzato sei video tutorial da fornire a ciascuna classe aderente al progetto.

Crescere Bene è un'altra iniziativa, supportata da Nickelodeon e SpongeBob SquarePants, incentrato sull’elaborazione di stili di vita, comportamenti e abitudini relativi a alimentazione, salute, ambiente e protezione del mare, con contenuti atti a rendere consapevoli le famiglie e le nuove generazioni sul proprio ruolo. Anche questo progetto si inserisce nell’anno scolastico 2022-2023 ed è patrocinato dalla Regione Liguria e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, inserito all’interno del progetto formativo di Alisa per le scuole primarie (classi 3-4-5°) e secondarie di primo grado (classi 1°) liguri. Gli alunni liguri coinvolti saranno più di 600.

“Il nostro supporto alla territorialità rimane un focus molto importante. Tutte le nostre property sono conosciute dai bambini di tutta Italia ed è un nostro obiettivo raggiungerli tutti in modo capillare per creare una vera connection che vada oltre lo schermo. I progetti a cui stiamo pensando sono finalizzati alla valorizzazione dei contenuti attraverso tutte le linee di business come TV lineare, streaming, sale cinematografiche, licensing, marketing, consumer products, games", commenta Cecilia Padula, VP Kids & Family Southern Europe, Middle East & Africa, Paramount.