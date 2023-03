Il nuovo Mammemagazine.it festeggia le donne e punta sull’Intelligenza Artificiale

Un quotidiano online dedicato alle mamme e alla maternità, un portale web continuamente aggiornato ricco di consigli e indicazioni per accompagnare la mamma in tutte le fasi della vita del suo bambino, dalla nascita sino all’adolescenza. E' questo il posizionamento del nuovo Mamme Magazine, il portale lanciato da Contents.com e comprato a inizio anno da Gruppo Sae nell’ambito di una strategia di potenziamento dell’offerta informativa anche attraverso progetti editoriali digitali verticali. La nuova proprietà ha deciso anche di cambiare concessionaria per la pubblicità e ha affidato il portale e Yobee.

ll magazine, online oggi, 8 marzo, in una versione speciale, con articoli pensati e dedicati ala Festa della Donna, propone tutte quelle informazioni necessarie per affrontare al meglio un momento bello ma anche estremamente delicato e faticoso, durante il quale è importante non sentirsi sole ma anzi condividere le proprie incertezze e affrontarle con lo spirito giusto. Sono otto al momento le sezioni che compongono l’offerta del portale Mammemagazine.it: gravidanza, bambini, coppia e famiglia, lavoro, salute, adolescenti, casa e tecnologia, vacanze. Il coordinamento del sito è affidato a Silvia Sanna, il direttore responsabile è Luciano Tancredi.

Mamme Magazine ha anche introdotto un’importante novità nel panorama dell’editoria: il sito infatti utilizza l'Intelligenza Artificiale per redigere contenuti che vengono poi verificati ed elaborati da giornalisti. L'utilizzo di questo strumento avanzato consente alla redazione di avere costantemente le informazioni più recenti e aggiornate legate ai vari argomenti che affronta.

SAE (Sapere Aude Editori) è il gruppo editoriale nato nel 2020 con l'acquisizione de Il Tirreno di Livorno, Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e la Nuova Ferrara da Gedi. La società guidata dal presidente e amministratore delegato Alberto Leonardis, ha poi comprato nel 2021, sempre da Gedi, anche La Nuova Sardegna.