IGPDecaux lancia la unit Brand Solutions, collettore di progetti creativi negli spazi urbani

Novità in casa IGPDecaux: la business unit Creative & Live Solutions diventa Brand Solutions, una divisione volta a realizzare progetti di comunicazione esterna capaci di innovare gli ambienti e i prodotti IGPDecaux e dare visibilità ai brand nelle piazze e strade delle città.

Obiettivo delle Brand Solutions, si legge in una nota, è infatti facilitare l’incontro ed il dialogo tra centri media, agenzie creative, clienti e territorio per dar vita a progetti integrati ad alto contenuto valoriale e creativo, realizzati sugli asset di comunicazione Out Of Home e nelle città.

Una visione che prende forma nel nome stesso della business unit: “Brand” pone l’attenzione sull’obiettivo di dare visibilità alla creatività e ai valori delle marche, attraverso progetti di branding creativo che generano engagement verso i pubblici delle città, aumentando la memorabilità grazie a soluzioni che interpretano in maniera innovativa gli asset tradizionali di IGPDecaux e gli spazi urbani.

“Solutions” racconta invece di soluzioni pensate e realizzate per i clienti, progetti fisici che si prestano ad essere comunicati e amplificati anche attraverso la comunicazione social. Soluzioni concrete per fare product placement e trasmettere la brand value.

A queste competenze, si aggiunge l’esperienza maturata in progetti di Brand Urbanism, espressione coniata proprio dalla JCDecaux per indicare gli interventi di medio-lungo periodo che i brand svolgono negli spazi delle città, realizzati per rispondere al bisogno di enti e cittadini e creare un impatto positivo su territori e comunità. “Le case di Brand Urbanism di IGPDecaux sono: le charging station Edison in metropolitana, il Nike Dance Studio della Porta Venezia Plaza, la Station Domination Netflix in Porta Venezia, diventata iconica per una delle comunità di riferimento del quartiere - spiega la società -. Ma non solo: gli alberi di Natale nelle grandi piazze d’Italia che rispondono all’esigenza di celebrare un momento di calendario essenziale in Italia, a cui le Pubbliche Amministrazioni possono rispondere con progetti speciali realizzati dai brand”.