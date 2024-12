I trend media del 2025: dallo storytelling cross-canale all’utilizzo di schermi impattanti

Le principali tendenze che caratterizzeranno l’universo pubblicitario secondo Sweet! Media, agenzia specializzata nel campo del digital out of home e del mobile marketing

La trasformazione digitale e l’affermazione di tecnologie come l’intelligenza artificiale stanno ridefinendo il panorama dei media e ampliando i confini tradizionali della pubblicità, offrendo esperienze innovative e sempre più personalizzate. Gli importanti cambiamenti e le sfide che sta attraversando il settore non ne hanno però limitato la crescita. Secondo l’Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, infatti, nel 2024 il mercato pubblicitario in Italia è cresciuto del 9%, raggiungendo il valore di 11,2 miliardi di euro, con la quota di internet che si è attestata al 49%. Tra i principali fattori che ne hanno determinato la crescita si è distinto il formato video, che ha superato i 2 miliardi di euro si spesa, con un incremento del 18% e una quota del 39% sugli investimenti digitali totali. In particolare, a determinare il successo di questo formato, sono stati gli investimenti sui grandi schermi.

Ma quali sono le principali tendenze che caratterizzeranno l’universo pubblicitario nel 2025? Sweet! Media, agenzia specializzata nel campo del digital out of home e del mobile marketing, ha evidenziato tre trend che emergeranno e che è quindi bene tenere in considerazione nella definizione della propria strategia di marketing per il 2025.

Storytelling cross canale: il sempre maggior utilizzo di canali differenti da parte dei brand per creare connessioni più forti con i propri consumatori e accompagnarli lungo tutto il percorso d’acquisto può causare, però, dispersione e smarrimento. Lo storytelling sarà uno degli strumenti chiave che darà continuità alla strategia omnicanale e consentirà ai brand di destreggiarsi nel panorama mediatico, passando dall’out of home, al mobile, fino alla Connected TV, riuscendo ad accompagnare l’utente lungo tutto il percorso.

Utilizzo di schermi impattanti: prevedere campagne pubblicitarie su supporti d’effetto diventerà essenziale per coinvolgere il pubblico all’interno della propria quotidianità, catturandone l'attenzione e distinguendosi all’interno del mercato sempre più competitivo, permettendo di raggiungere un numero molto ampio di persone in un modo nuovo e impattante. Ciò determinerà anche un incremento dei ricavi pubblicitari del digital out of home in tutto il mondo, che secondo un’analisi di Statista - GroupM ammonteranno a circa 29.8 miliardi di dollari entro il 2029.

Analisi dei dati: nonostante la tendenza sia quella di andare verso un paradigma cookieless, nel 2025 le campagne pubblicitarie saranno sempre più realizzate a partire da una solida base di dati, che diventerà centrale nella definizione delle scelte di marketing. Incrociando i dati provenienti dai diversi canali utilizzati sarà possibile avere informazioni ancora più specifiche e dettagliate.

“Nel 2025 la tecnologia diventerà una componente imprescindibile nelle strategie di marketing rivoluzionando l’intero settore pubblicitario, dai canali utilizzati alla misurazione delle performance, fino alle aspettative dei consumatori, sempre più consapevoli ed esigenti e al modo con cui i brand si connettono a loro”, commenta Claudia Sgura, Sales Manager di Sweet! Media, che aggiunge: “Avere ben chiari quali saranno i driver che orienteranno la sfera dell’advertising nei prossimi mesi è fondamentale per non farsi trovare impreparati e includerli all’interno del proprio piano di comunicazione”.