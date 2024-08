Gruppo 24 Ore chiude il primo semestre in utile di 2,9 milioni e ricavi a +2,2%. Pubblicità a +0,7%

Il Gruppo 24 Ore ha chiuso il primo semestre del 2024 con risultati economici positivi, grazie alla crescita dei ricavi e a una buona raccolta pubblicitaria.

I ricavi consolidati sono aumentati del 2,2%, raggiungendo 106,9 milioni di euro, mentre l’utile netto è salito a 2,9 milioni di euro.

La raccolta pubblicitaria totale è aumentata dello 0,7%, raggiungendo 43 milioni di euro, supportata dalla performance della radio.

Dettaglio dei Risultati Economici

Il miglioramento dei ricavi è stato sostenuto dallo sviluppo dei servizi professionali e formazione, dalla raccolta pubblicitaria della radio, dalla crescita di Radiocor e dell’area Cultura. L'Ebitda è stato di 13,2 milioni di euro, in calo rispetto ai 14,9 milioni del primo semestre 2023, principalmente per minori proventi non ricorrenti. L'Ebitda adjusted è stato di 12 milioni di euro, leggermente inferiore ai 12,4 milioni dell'anno precedente. L’Ebit ha raggiunto 5,5 milioni di euro, rispetto agli 8,5 milioni di giugno 2023, a causa delle plusvalenze registrate l’anno precedente.

Il risultato netto è stato di 2,9 milioni di euro (5,4 milioni a giugno 2023), ma al netto di voci non ricorrenti è pari a 1,7 milioni di euro, in linea con l’anno precedente. Il patrimonio netto è aumentato a 26,6 milioni di euro, rispetto ai 23,6 milioni di dicembre 2023, e la posizione finanziaria netta è migliorata da -22,2 milioni a -11,8 milioni di euro.

Mirja Cartia d’Asero, AD Gruppo 24 Ore, ha dichiarato: “Pur in un contesto macroeconomico e congiunturale sfidante, continua il percorso di sviluppo del Gruppo, con ricavi in crescita e risultato netto positivo. Siamo particolarmente orgogliosi del rilevante miglioramento dell’indebitamento finanziario netto (PFN), che rispetto a dicembre 2021 si è ridotto dell’81,5% per oltre 50 milioni di euro”.

Sintesi per Aree di Business

Publishing & Digital : i ricavi sono scesi a 49,2 milioni di euro (-2,0%). I ricavi pubblicitari sono scesi a 20,3 milioni di euro (-3,1%). Tuttavia, Radiocor ha registrato una crescita del 11%, e i magazine del Gruppo sono aumentati del 12,2%. L'Ebitda è diminuito a 3 milioni di euro (6,2% dei ricavi).

: i ricavi sono scesi a 49,2 milioni di euro (-2,0%). I ricavi pubblicitari sono scesi a 20,3 milioni di euro (-3,1%). Tuttavia, Radiocor ha registrato una crescita del 11%, e i magazine del Gruppo sono aumentati del 12,2%. L'Ebitda è diminuito a 3 milioni di euro (6,2% dei ricavi). Radio : i ricavi dell'area Radio sono saliti a 8,9 milioni di euro (+9,7%), con un incremento dei ricavi pubblicitari a 8,6 milioni di euro (+9,9%). L’Ebitda è stato di 0,9 milioni di euro (10% dei ricavi). Radio 24 ha visto un aumento degli ascolti e della fruizione dei podcast.

: i ricavi dell'area Radio sono saliti a 8,9 milioni di euro (+9,7%), con un incremento dei ricavi pubblicitari a 8,6 milioni di euro (+9,9%). L’Ebitda è stato di 0,9 milioni di euro (10% dei ricavi). Radio 24 ha visto un aumento degli ascolti e della fruizione dei podcast. 24 Ore System : per la concessionaria del Gruppo, i ricavi sono stati di 39,2 milioni di euro (+0,8%) . Il margine operativo lordo (Ebitda) è migliorato a 0,9 milioni di euro (2,3% dei ricavi), rispetto a 0,6 milioni di euro (1,5%) dell’anno precedente.

: per la concessionaria del Gruppo, . Il margine operativo lordo (Ebitda) è migliorato a 0,9 milioni di euro (2,3% dei ricavi), rispetto a 0,6 milioni di euro (1,5%) dell’anno precedente. Servizi Professionali e Formazione : i ricavi sono aumentati a 28,2 milioni di euro (+5,7%), sostenuti dai servizi di banche dati e formazione. L'Ebitda è salito a 8,8 milioni di euro (31,3% dei ricavi).

: i ricavi sono aumentati a 28,2 milioni di euro (+5,7%), sostenuti dai servizi di banche dati e formazione. L'Ebitda è salito a 8,8 milioni di euro (31,3% dei ricavi). Eventi : i ricavi sono stati di 4,5 milioni di euro (-1,8%), con un ritorno positivo agli eventi in presenza, come il “Festival dell’Economia di Trento”. L’Ebitda è sceso a 0,7 milioni di euro (15,1% dei ricavi).

: i ricavi sono stati di 4,5 milioni di euro (-1,8%), con un ritorno positivo agli eventi in presenza, come il “Festival dell’Economia di Trento”. L’Ebitda è sceso a 0,7 milioni di euro (15,1% dei ricavi). Cultura: i ricavi sono aumentati a 6,7 milioni di euro (+11,4%), grazie alle mostre. L’Ebitda rimane negativo a -1,1 milioni di euro.

Prospettive Future

Il Gruppo 24 Ore prevede di continuare a capitalizzare sui risultati positivi. Conferma, in particolare, la propria volontà di perseguire una crescita costante e sostenibile, facendo leva sulla continua valorizzazione del brand, sulla digitalizzazione dei prodotti e dei processi, nonché sull’internazionalizzazione, potenziando ulteriormente il proprio ruolo di media group di riferimento per il Sistema Paese in termini di informazione, formazione e di strumenti a supporto della business community per fronteggiare le nuove sfide nei mercati nazionali ed internazionali.