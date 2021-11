Gay.it, cresce la raccolta adv nel 2021: +70% sul 2019. Alla direzione torna Giuliano Federico

A trainare la crescita del player i branded content tematici per aziende ma anche per istituzioni

Può definirsi più che soddisfacente il 2021 per Gay.it. Il brand media LGBTQ+ leader in Italia, che ogni mese conta 1 milione di utenti raggiunti su sito e canali social (dati interni dell'editore) si appresta a chiudere l’anno con una significativa crescita della raccolta pubblicitaria, tra display, progetti speciali ed eventi: +130% sul 2020, ma, cosa più importante, un +70% sul 2019.

“Il 2020 è stato una parentesi a suo modo importante: con i budget media congelati, l’incertezza, e uno scenario negativo Gay.it è riuscito a chiudere l’anno in equilibrio anche grazie ad un team unito e motivato. Una grossa motivazione è arrivata dalla coscienza dell’impatto sociale del nostro lavoro. Un risultato che mostra anche la solidità del progetto, nonostante sia indipendente da grossi network, partiti politici e associazioni, e si regga esclusivamente sui proventi dei progetti di comunicazione con aziende”, spiega Daniele Iannaccone, Chief Executive Officer di Gay.it.

“Nel 2021 sono maturati i risultati del lavoro degli scorsi anni – prosegue il manager –, soprattutto grazie alla capacità creativa di tradurre la volontà dei brand di presidiare il tema diversity in progetti di branded content video e social, intervenendo fin dalla fase strategica e creando partnership durature o sul singolo progetto con i più interessanti creator in questo ambito, con il sostegno dei dati raccolti sulla nostra audience. Anche l’ingresso nel team di Giuseppe Giulio come PR & marketing manager è stato di fondamentale importanza”.

Tra i clienti, l’editore ha potuto contare su aziende come Adidas, Levi’s, Vans, Yamaha, Enti del Turismo esteri come Spagna e Grecia, ma anche l’Umbria e la Regione Toscana. Gay.it gestisce internamente la raccolta pubblicitaria.

Alla direzione di Gay.it torna Giuliano Federico

Con gli ottimi risultati arriva anche un ulteriore upgrade a livello editoriale, con il ritorno di Giuliano Federico alla direzione dei contenuti. Federico, ex Gay.tv, Vogue, Swide (il magazine di Dolce&Gabbana) e poi imprenditore in proprio con la boutique creativa Braga-Federico, è una personalità molto nota nel mondo media milanese.

Con lui, Gay.it punta ad un ulteriore sviluppo dei contenuti giornalistici, con particolare enfasi sul video, ed a migliorare ulteriormente la componente lifestyle.