Focus, il brand di Gruppo Mondadori leader nella divulgazione scientifica, rafforza il pluriennale impegno nei confronti della salvaguardia del Pianeta con Focus For Future, in virtù del quale affianca all’approfondimento dei grandi temi della scienza, della tecnologia e dell’ambiente azioni concrete per sensibilizzare e coinvolgere proattivamente sul territorio la community.

“Quanti sacrifici siamo disposti a fare per salvare il Pianeta? Fino a che punto accetteremo di impoverirci e di ridurre alcune comode abitudini?”, si domanda Raffaele Leone, direttore di Focus. “La direzione è solo una. Noi di Focus non smetteremo di indicarla battendo con insistenza sul tasto della difesa dell’ambiente così come seguiremo le innovazioni tecnologiche che verso quella transizione ci aiuteranno ad andare”, sottolinea Raffaele Leone.

Un impegno quello a favore della sostenibilità che coinvolgerà proattivamente Focus e la sua community in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente: il 5 giugno il brand sarà media partner dell’iniziativa realizzata dell’associazione Plastic Free per rimuovere in tutta Italia plastica e rifiuti dall’ambiente. Un appuntamento per compiere un’azione concreta a favore dell’ambiente attraverso il quale Focus coinvolgerà lettori e utenti per contribuire attivamente all’obiettivo comune.

In edicola dal 28 maggio un numero speciale del magazine dedicato alla sostenibilità nel quale verranno approfonditi i temi centrali per la difesa degli equilibri naturali del Pianeta e del nostro futuro, come il cambiamento climatico e la biodiversità.

Il numero è realizzato in collaborazione con gli studiosi della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, fondata nel 1872 e ancora oggi considerata un laboratorio avanzato per lo studio della biodiversità marina.

Nel nuovo numero di Focus anche un approfondimento che fotografa lo stato di salute della Terra e del clima con i veri numeri in materia di transizione ecologica, riscaldamento globale, rinnovabili e inquinamento.

Il lancio di Focus For Future sarà supportato da una campagna advertising, pianificata su print, radio, web e digital out of home.

Il percorso di Focus sulla sostenibilità culminerà in occasione del Focus Live, il festival della scienza che vede protagonisti ricercatori, scienziati, esploratori, artisti e divulgatori di fama internazionale. La nuova edizione - dal 4 al 6 novembre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e in diretta streaming - proporrà ad un pubblico di appassionati un ricco calendario di incontri e attività dedicate a queste tematiche.

Inoltre Focus continuerà ad approfondire le tematiche della sostenibilità e dell’ambiente e a raccontare tutte le iniziative anche sul sito e sui canali social di Focus - che raggiungono 4,4 milioni di fan - per sensibilizzare e coinvolgere direttamente la community nell’adozione di comportamenti a minore impatto ambientale.

Con questa offerta multicanale e circolare che dal magazine si sviluppa agli eventi, ai social, al web, alla tv fino ai podcast, Focus prosegue il racconto avviato con Focus Next 30 - la serie di approfondimenti e iniziative speciali lanciate nel 2022 per celebrare i primi 30 anni del brand - confermandosi una piattaforma multimediale di divulgazione, in grado di unire al contributo di voci autorevoli uno sguardo sempre fresco e rigoroso e l'inconfondibile stile chiaro e diretto in grado di raggiungere un pubblico sempre più ampio.