Citynews supera i 10.000 abbonamenti ed espande il progetto Dossier in altre quattro città

Dopo il lancio su Roma e Milano e poi a Palermo, Agrigento e Brescia, Dossier, la sezione di Citynews di giornalismo investigativo dedicato ad approfondimenti e indagini su temi di attualità e d’interesse locale, amplia la sua copertura su quattro nuove testate, NapoliToday, TorinoToday, CataniaToday e ArezzoNotizie, con il fine di rendere ancor più autorevole il lavoro delle redazioni attraverso inchieste e approfondimenti.

L’informazione di Dossier è complementare a quella quotidiana: da una parte racconti di cronaca, politica, sport e attualità, dall’altra indagini e approfondimenti su temi sociali, ambientali, sulla sanità, sui diritti e criminalità e su tanto altro.

“Arricchire l'offerta informativa quotidiana con una sezione dedicata a reportage che scavino più in profondità nella notizia – dichiara Luca Lani, CEO di Citynews – è un percorso naturale di crescita che continueremo a portare avanti per costruire un rapporto sempre più solido e duraturo con i nostri lettori, basato sulla fiducia e sul sostegno diretto”.

Inizialmente, fino al 1° ottobre, Dossier sarà ad accesso libero, previa iscrizione, per mostrare cosa poter leggere, vedere e ascoltare. In seguito, i contenuti diventeranno a pagamento, fruibili tramite abbonamento.

“Aver superato le 10.000 attivazioni solo con le tre città di Roma, Milano e Palermo – continua Lani – ha portato un cambiamento importante di prospettiva e di approccio, con un focus da parte nostra sempre più specifico sui progetti dedicati agli abbonati.

Questa strategia non ha come obiettivo quello di intaccare la qualità giornalistica dei nostri contenuti free a favore di quelli a pagamento. Il 90% dei contenuti continuerà comunque a restare gratuita e aperta a tutti gli utenti, ma puntiamo ad allargare le subscription per differenziare il nostro business e per migliorare ulteriormente la qualità giornalistica.

Una strategia che alcuni importanti quotidiani italiani e internazionali hanno riscontrato come vincente nel recente passato, portando ad una sempre maggiore convergenza e complementarità tra abbonamenti e advertising” conlude il CEO.