Citynews, nuova versione per l’app di GoalShouter sul calcio dilettantistico

Ad un anno dalla sua acquisizione, Citynews annuncia la release della nuova versione dell’app di GoalShouter e continua così ad investire nell’innovazione e nello sviluppo, sempre alla ricerca di contenuti per migliorare l’esperienza dei propri lettori.

GoalShouter è stata fondata nel 2013 e, quando è stata acquisita da Citynews nel 2021, ha mutato profondamente la propria mission e il proprio target di riferimento, ponendosi l’obiettivo di costruire una community di persone che amano e partecipano allo sport dilettantistico. Una community che, oltre a fruire passivamente dell’informazione, sia anche capace e desiderosa di partecipare attivamente, producendo dirette e contenuti dai campi di gara di migliaia di squadre in tutto il Paese.

“Con il rilascio della nuova versione dell’app di GoalShouter”, commenta Daniele Galiffa, co-founder della società, “abbiamo cercato di coinvolgere ancora di più i tifosi attraverso lo sviluppo di alcune nuove funzionalità. Abbiamo semplificato la modalità con la quale è possibile prendere facilmente nota di ciò che avviene in campo. Gli utenti, inoltre, possono partecipare al racconto della partita inserendo risultati, commenti e foto e sono sempre aggiornati con classifiche, calendario e news della propria squadra del cuore che, a sua volta, può fare la cronaca della propria partita e creare contenuti speciali per i tifosi dei campionati dalla Serie A fino alla Promozione maschile e dalla Serie A alla Serie C femminile. Ci auguriamo che, avendo semplificato notevolmente le modalità per la cronaca delle partite, possano essere numerosi gli utenti che vogliano richiederci di partecipare al racconto delle stesse in qualità di reporter ufficiali per la propria squadra”.

Tra le novità dell’app figura la possibilità per i tifosi di inserire i risultati delle partite, aggiungere la squadra del cuore ai preferiti e seguire ogni suo aggiornamento, consultare in qualsiasi momento il calendario delle partite, le classifiche aggiornate e le notizie del territorio di riferimento prodotte dai giornalisti sportivi delle redazioni Citynews.

La nuova versione dell’app, scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play, permette di avvicinare al mondo dello sport tanti tifosi che non possono essere fisicamente allo stadio durante la partita, favorendo l’interazione e la partecipazione.

“L’integrazione di GoalShouter nel feed delle nostre testate di prossimità”, dichiara Alessandro Pugliese, Direttore Nazionale & Partnership Citynews, “sta contribuendo a rafforzare ulteriormente il dialogo tra le nostre audience e le comunità sportive periferiche. Il contributo degli oltre 40 reporter attivi nella produzione di contenuti real-time ha generato oltre 6 milioni di views negli ultimi 3 mesi. Garantendo l’accessibilità a innovativi strumenti digitali e di comunicazione, da sempre ad appannaggio delle squadre più blasonate e dei grandi canali di informazione, perseguiamo l’obiettivo di agevolare ed amplificare quella dimensione dello sport che si nutre della partecipazione di appassionati e tifosi. Un progetto strategico molto importante per Citynews che ha già ricevuto i primi segnali di fiducia e attenzione da parte del mercato pubblicitario”.

Lavazza è stata tra i primi partner a credere nel progetto, sponsorizzando i canali Sport delle edizioni di prossimità Citynews nel corso del 2021 e supportando, così, lo sviluppo dell’iniziativa editoriale di GoalShouter.