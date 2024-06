Calcio europeo. Sky, non ci saranno partite trasmesse in chiaro

Sky Italia privilegerà gli abbonati per quanto riguarda la trasmissione delle partite Champions, Europa e Conference League per il prossimo triennio. I match dei tre campionati, a quanto riporta Il Sole 24 Ore, non saranno condivise con altri broadcaster e non saranno quindi trasmesse in chiaro. Inoltre, le gare delle squadre italiane saranno trasmesse solo su piattaforma Sky o su Now.

Il broadcaster blinderà quindi i diritti che ha acquisito per il 2024-2027 in esclusiva, secondo le indiscrezioni circolate nel 2023, per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 660 milioni di euro per i diritti televisivi di Champions League (185 partite su 203 a stagione), Europa League e Conference League.

Dalla prossima stagione partirà la nuova formula della Champions, che si giocherà 11 mesi su 12, con il 47% di partite in più rispetto alle precedenti edizioni, con un maggior numero di squadre partecipanti alla fase finale (36), tutte in un girone unico. I team italiani in corsa nelle tre competizioni saranno otto: cinque in Champions (Inter; Milan; Juventus; Atalanta e Bologna); due in Europa League (Roma e Lazio) e una in Conference (Fiorentina).

Con Mediaset che ha terminato a giugno le sue tre stagioni di diritti acquistati dalla Uefa, Sky ora avrà ancora la concorrenza di Amazon, che trasmetterà su Prime Video la migliore partita del mercoledì di Champions League.