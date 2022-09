Banijay Italia Holding ha annunciato l’ingresso di Vincenzo Piscopo come Chief Commercial & Digital Officer. La nomina è collegata alla volontà della holding italiana del gruppo Banijay, principale produttore di format per la TV attraverso controllate come Banijay Italia ed Endemol Shine Italy, di potenziare le attività commerciali e digitali di tutte le società del gruppo.

Piscopo guida la nuova struttura Commerciale & Digital, con l’obiettivo di espandere le attività della casa di produzione, anche nel mondo dei contenuti digitali, coordinando l’attività commerciale e digitale collegata alle produzioni Banijay, ma anche esplorando nuove opportunità di business, sia attraverso la creazione di start up che attraverso acquisizioni.

Manager di grande competenza nel settore digital, Vincenzo Piscopo ha lavorato dal 2011 in Ciaopeople, dove si è occupato delle partnership legate alla produzione video di Fanpage.it, The Jackal, Geopop, Cookist e Ohga, attraverso branded content ed originals. Ha lanciato con successo The Jackal e ha avviato i Ciaopeople Studios di cui è stato Director dal 2020. Dal 2018 è Ambassador per ADCI in Campania, e dal 2021 è sia Membro del consiglio direttivo di OBE Osservatorio Branded Entertainment sia Vice Presidente dell'Unione Editori e Creators Digitali in Anica.

L’ingresso di Piscopo in Ciaopeople segue un processo di rafforzamento della struttura di Banijay Italia Holding iniziato qualche mese fa, con l'entrata dinel ruolo di Chief Operating Officer enel ruolo di Chief Creative Officer. I due manager, attualmente Amministratore delegato e Direttore Creativo di Banijay Italia, continueranno a svolgere i loro ruoli, ma ricopriranno anche le nuove cariche nella holding italiana del gruppo, affiancando il Country Managernella supervisione strategica, operativa e creativa di tutte le società del gruppo in Italia.