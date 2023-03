Anteprima a Giffoni per “I nostri sogni”, il primo corto diretto e interpretato da ragazzi disabili

Il progetto, ideato da Elive insieme a FMRI Onlus, approderà in autunno sulle piattaforme di Rai Cinema Channel e Rai Cinema Channel VR

Ciak, si gira: inizia ufficialmente la fase 2 de “I Nostri Sogni”, il progetto di FMRI Onlus-Federazione Malattie Rare Infantili ed Elive - startup innovativa specializzata in produzioni video - per realizzare il primo corto cinematografico scritto, diretto e interpretato da ragazzi disabili.

Protagonista, insieme ai ragazzi, sarà l’attore Ettore Bassi nel ruolo di educatore. La colonna sonora sarà realizzata appositamente per il film da Ascanio e Jaro. “I nostri Sogni” verrà proiettato in anteprima a luglio al Giffoni Film Festival e in autunno approderà sulle piattaforme di Rai Cinema Channel e Rai Cinema Channel VR.

Nato a settembre da un’idea di FMRI Onlus ed Elive, “I Nostri Sogni” porta sul grande schermo il tema della disabilità raccontata attraverso gli occhi dei protagonisti che accompagnano lo spettatore nel loro mondo. La storia, non priva di effetti speciali, è un viaggio immaginario verso il Pianeta dei Sogni, “il luogo dove tutto quello che desideriamo, tutto quello che speriamo è lì ad aspettarci”. Tra sogno e realtà i giovani disabili, attraverso un entusiasmo travolgente, portano sillo schermo i sogni, le fragilità, l’amicizia, il divertimento ma anche le difficoltà vissute da loro e dalle loro famiglie.

Anche la tecnica cinematografica è innovativa. Verrà utilizza la realtà virtuale e la produzione dello short film sarà realizzata nella versione lineare in 16/9 e non lineare in VR 360°, così da permettere la visione immersiva del film attraverso un visore 3D.

Diversihanno scelto di appoggiare a I Nostri Sogni. Il corto è un progetto in co-produzione con Virgo Production e Giffoni Innovation Hub, in partecipazione con Rai Cinema Channel, in collaborazione con Film Commission Piemonte ed il supporto di ALMED, l’alta scuola di formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.