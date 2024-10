Andrea Santagata (Mondadori Media): «Meaningfool investimento strategico, verso una crescita 2024 a doppia cifra»

«Ogni anno, questo evento cresce in termini di partecipazione ed energia. Quest'anno, abbiamo raggiunto un massimo in termini di novità annunciate e workshop», ha detto a Engage Andrea Santagata, Amministratore Delegato di Mondadori Media e Chief Innovation Officer del Gruppo Mondadori, commentando positivamente la riuscita di Intersections, l’evento nato quest’anno dall’evoluzione dello IAB Forum, frutto della fusione con IF! e organizzato congiuntamente con UNA e Adci.

L’evento, di cui Mondadori Media è Diamond Partner, in questa prima edizione si concentra sulla convergenza tra marketing, creatività e tecnologia nell’era dell’AI. Questo contesto ha offerto all’editore un’importante opportunità per presentare le proprie strategie e novità.

Santagata ha messo in evidenza il focus di Mondadori Media su tre principali iniziative. In primo luogo, l’annuncio dell'ingresso nel capitale di Meaningfool, un'agenzia creativa di nuova generazione. «Questa operazione è fondamentale per noi. Vogliamo integrare la creatività dei nuovi linguaggi e dei creator social con l'intelligenza artificiale. L'ingresso in Meaningfool ci consente di offrire progetti sempre più innovativi ai nostri clienti, con un focus sul branded entertainment», ha spiegato l’AD precisando che, al verificarsi delle giuste condizioni, Mondadori Media potrebbe aumentare la sua partecipazione dal 20% attuale al 100% in un paio d’anni.

Questa acquisizione si inserisce in un contesto di crescita strategica per Mondadori Media, costantemente impegnata ad adattarsi alle dinamiche attuali del mercato. Santagata ha chiarito: «In un mercato sempre più articolato e in rapida trasformazione, è fondamentale per un editore come Mondadori Media disporre di una struttura creativa dedicata e specializzata nel mondo del social advertising e dei nuovi linguaggi video». Inoltre, ha sottolineato che Meaningfool rappresenta una risposta alle nuove esigenze del mercato di integrare canali e linguaggi emergenti con un approccio orientato alla performance.

Un’altra importante iniziativa messa sotto i riflettori dal Gruppo Mondadori a Intersections è stata PLAI, l'acceleratore focalizzato sull'intelligenza artificiale. «Abbiamo presentato cinque startup innovative che operano nel campo dell’advertising, dimostrando che le soluzioni per ottimizzare le spese pubblicitarie sono già disponibili. La nostra intenzione è di supportare queste startup non solo finanziariamente, ma anche con il nostro know-how, sperando che alcune di esse possano intraprendere un percorso con Mondadori», ha affermato Santagata.

Intanto, l'area Media del Gruppo sta vivendo un anno positivo. «I ricavi digitali sono cresciuti di oltre il 20% nel primo semestre», ha ricordato Santagata. «Il mercato pubblicitario si sta dimostrando florido, e stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro svolto negli scorsi anni. Prevediamo una chiusura annuale con un aumento dei ricavi compreso tra il 10% e il 20%».

Infine, Santagata ha menzionato l’espansione di Mondadori Media al di fuori dell'Italia, in particolare in Spagna. «Le nostre soluzioni stanno crescendo rapidamente, e questo è un segnale positivo per il nostro futuro», ha dichiarato.

Durante Intersections, Mondadori Media ha anche presentato "Immergiti. Direzione futuro.", un’esperienza innovativa che ha permesso ai partecipanti di esplorare i top media brand del gruppo attraverso quattro app interattive realizzate con Apple Vision Pro. Questa iniziativa ha rappresentato un modo unico di avvicinare il pubblico ai processi creativi dei brand di successo nel campo del food, beauty e wellness, enfatizzando l’importanza del contatto diretto e immersivo tra i visitatori e i creator coinvolti.