Al via su IlSole24Ore.com la nuova sezione dedicata alla scuola

Evolve il sistema scuola de Il Sole 24 Ore. Il gruppo ha deciso di trasformare il suo quotidiano digitale Scuola24, che da sette anni presidia il mondo dell’istruzione e della formazione, in un canale de IlSole24Ore.com a tutti gli effetti, ilsole24ore.com/sez/scuola, con l’obiettivo di intercettare e interessare una platea sempre più vasta di utenti.

Una sezione aggiornata in tempo reale, completa, dove famiglie e studenti, oltre agli operatori del settore scolastico, possono trovare informazioni sulle nuove frontiere della formazione a tutti i livelli, dalla prima primaria all'offerta post-universitaria, passando per gli Its e le academy aziendali. Accanto a un'informazione free incentrata sulla cronaca e sugli approfondimenti di giornata, divisi in tre sottosezioni (Scuola, Università, Formazione e Its), è disponibile un’offerta Premium che consente di ricevere, ogni lunedì alle 17, la Newsletter settimanale Scuola+, pensata per offrire risposte operative sia alle famiglie sia all’utenza professionale. L’offerta Premium, inoltre, permette l'accesso a tutti i database e agli speciali realizzati durante l'anno, a partire dalle guide tradizionali (Università, Master, Its, Scelta della scuola) e proseguendo con i focus operativi che si renderanno di volta in volta necessari.

La nascita del canale Scuola è solo l'ultimo tassello di un percorso d'integrazione tra carta e digitale che caratterizza da anni il Gruppo 24 ORE e che, nel campo dell'istruzione, ha portato alla nascita nei mesi scorsi delle due pagine settimanali di Scuola24 all'interno del Sole 24 Ore del lunedì.

In occasione del debutto del nuovo canale online Scuola, martedì 21 settembre, alle ore 15.00, Il Sole 24 Ore organizza l’evento digitale “La scuola del futuro” – trasmesso in streaming su IlSole24Ore.com - dedicato all'avvio dell'anno scolastico 2021/22. L’evento sarà accompagnato dall’uscita in edicola con Il Sole 24 Ore della guida “La scuola del futuro” che approfondisce le tematiche oggetto del dibattito post Covid: dalle nuove sfide dell’anno scolastico al ruolo dei fondi del Pnrr per la modernizzazione del settore, dai nuovi edifici scolastici al ruolo dell’architettura per le scuole del futuro, multietniche, inclusive, a emissioni zero ed ecologiche anche nell’organizzazione dell’insegnamento.

Il nuovo sistema Scuola del Sole 24 Ore è supportato da una campagna pubblicitaria pianificata sui mezzi del Gruppo 24 ORE.