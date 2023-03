Unaforesta, riparte il format “Openspace.map”: protagonista del talk il mondo outdoor & streetwear

Venerdì 14 aprile 2023 lo studio di consulenza Unaforesta aprirà, per la prima volta quest’anno, le porte a professionisti ed appassionati di fashion e sportswear, riprendendo il format talk nato lo scorso anno intitolato “Openspace.map”.

Per Unaforesta, approfondire queste tematiche significa mettersi in gioco proponendo un libero scambio di idee e opinioni, come spiega l’amministratore delegato di Unaforesta Niccolò Vallenari: “Vogliamo creare un nuovo punto d’incontro tra professionisti del settore (fashion, sportswear, comunicazione e design), influencer e le community di riferimento. Openspace.map vuole essere un’occasione, attraverso il format del talk in presenza, per condividere conoscenze e creare nuove relazioni e interazioni tra le persone coinvolte approfondendo trend e fenomeni di mercato”.

L’idea è nata, per la prima volta, in seno all’inaugurazione del nuovo headquarter di Unaforesta & Studio Fantastico lo scorso novembre, che ora si presta a diventare teatro di altre iniziative simili, vista la volontà di attuare il format con cadenza trimestrale. In occasione del lancio del nuovo report, che tratta il tema della sempre più profonda relazione tra outdoor e streetwear, la proposta rafforza il legame che lo studio di consulenza veronese ha con questi settori.

Argomento di dibattito e osservazione sarà il fenomeno “gorpcore”, salito alla ribalta delle cronache vista la popolarità raggiunta grazie anche a personaggi di spicco. Molti infatti i brand fashion che cercano il proprio spazio all’interno di questo complicato mondo, fatto di capi “comfy but cool” che possono essere indossati sia in metropolitana che tra i sentieri sterrati di una montagna. “Ecco perché all’evento gratuito del 14 aprile, saranno presenti 4 ospiti del settore: Aurora Realini, outdoor influencer; Luca Mich, Content Manager di Salewa; Luca Quattrone della community Sterrato e un quarto ospite che verrà annunciato nelle prossime settimane, profili di spicco che possono dare un contributo importante per lo sviluppo del talk”, spiega Unaforesta in una nota.

L’evento, al quale ci si può iscrivere attraverso questo link, sarà poi palcoscenico per presentare il nuovo side project di Unaforesta: il digital archive Instagram “@dirilievo” contenente le ispiration e i trend outdoor/urban più in voga al momento, possibile fonte di ispirazione e approfondimenti all’interno del dibattito.