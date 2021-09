Lengow Day 2021: marchi e retailer pronti a condividere competenza e strategia all'evento dedicato all'ecommerce

Il 7 ottobre 2021 sarà di nuovo in scena il Langow Day, uno dei più grandi eventi europei dedicati all’e-commerce, che questa volta veste i panni di un innovativo gioco televisivo.

I partecipanti potranno vincere una serie di premi, e le migliori marche, come la società di cosmetici Clarins, il produttore di articoli sportivi Decathlon, la società di software Kaspersky e il più grande produttore di occhiali al mondo Luxottica, potranno dire la loro.

Game show, un nuovo format che unisce e-commerce e intrattenimento

Dopo un anno e mezzo di conferenze online e webinar, il Lengow Day intende quindi dare un’impronta diversa al proprio evento: un innovativo quiz di e-commerce per l’intrattenimento dei partecipanti.

L'evento combinerà conferenze e discussioni di alta qualità, sale di consulenza gratuite e riunioni individuali, con domande divertenti e peculiari sull’e-commerce. Ma durante la conferenza principale, la conduttrice del gioco televisivo, Sophie, farà domande a cui i partecipanti potranno rispondere direttamente e vincere tantissimi regali.

Tra i principali oratori della conferenza plenaria ci saranno:

, Direttore Commerciale Retail & E-commerce, Facebook Aissatou Diallo, Retail Lead, Snap Inc.

Cosa possono aspettarsi marchi e retailer dal Lengow Day 2021

Trasmissione della conferenza: relatori principali, tavole rotonde e contenuti su misura per i retailers, a seconda del percorso che scelgono: Marketplaces o Marketing. Insieme agli specialisti di Lengow è prevista la partecipazione di Snapchat, Clarins, Decathlon, Facebook, Wolfcraft, Aliexpress, Zalando e molti altri.

Sale digitali di consulenza gratuite: i retailer hanno la possibilità di ricevere una consulenza gratuita con gli esperti del settore, tutto ciò dal comfort dalla propria scrivania. "Come è possibile entrare nel mercato francese o polacco?", "Come si può migliorare la propria strategia di prezzo sui mercati?", o anche "Come si può usare la realtà aumentata per i clienti?". A queste e ad altre domande intende rispondere Langow Day attraverso la voce dei più accreditati nomi del settore.

Incontri di business faccia a faccia: i retailer potranno anche organizzare incontri con partner selezionati, tra i quali i principali marketplace europei come Aliexpress, Allegro, Cdiscount, Zalando, eBay, Kaufland.de, Bol.com, Onbuy.com, Wish, Rakuten, Fruugo, Joom o La Redoute.

La partecipazione all'evento è gratuita previa iscrizione sul sito dedicato (clicca qui per registrarti).