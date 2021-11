La nuova relazione tra animali e pet mate al centro del prossimo live talk di Ciaopeople

Un nuovo appuntamento di Matters, il format di talk online di Ciaopeople nato per condividere dati, comportamenti e contenuti rilevanti con il mondo del marketing e della comunicazione. Equality in action, questo il payoff scelto per l'edizione 2021, è un invito al confronto sul tema dell'uguaglianza come punto di partenza necessario per ogni discorso sulla comunicazione e per raccogliere actionable insight parlando di persone, valori e impegno sociale.

Il 24 novembre alle 15:00 si svolgerà il quarto appuntamento del ciclo, dal titolo "I pet mate e il nuovo status dei nostri compagni animali", dedicato a aziende e agenzie che vogliono raccogliere insight non solo sul mondo degli animali domestici ma anche sulle nuove famiglie: quelle che considerano gli animali parte integrante del nucleo familiare. Un nuovo modo di concepire la relazione tra essere umano e animale basata sul rispetto, sull'uguaglianza di diritti e sulla consapevolezza delle rispettive differenze sarà al centro del panel moderato dall’Advertising Director di Ciaopeople, Giorgio Mennella.

Una delle prime voci autorevoli del talk sarà quella di Diana Letizia, Direttrice editoriale di Kodami, il magazine del gruppo dedicato al mondo animale il cui focus è proprio la relazione tra uomini e animali attraverso un'informazione basata sulla diffusione dell'importanza della consapevolezza che il cane o il gatto sono parte integrante della famiglia. L'adozione da parte di Kodami del termine pet mate per definire chi vive con un animale domestico rientra infatti nella visione editoriale fondata sul riconoscimento dell'individualità dell'animale in opposizione a termini quali padrone o proprietario, ormai obsoleti e irrispettosi. Il punto di partenza per il talk saranno gli insight emersi dalla survey realizzata da Kodami con Yougov Italia "Gli italiani e gli animali domestici: una nuova relazione". La ricerca, divulgata in occasione del lancio del magazine, traccia un profilo aggiornato e affidabile dei pet mate, indagando le abitudini di consumo, la dieta mediatica, il loro rapporto con i brand e - naturalmente - con i loro compagni animali. L'obiettivo? Offrire utili spunti alla pet industry per modulare la propria offerta in virtù dei cambiamenti in atto e della sensibilità lato consumatori.

La pet industry avrà una sua rappresentante durante il talk di Matters nella figura di Debora Orrico, Customer Value & Corporate Communication Head Italy and Greece di MSD Animal Health. La manager racconterà l’impegno dell’azienda nel favorire il benessere degli animali ricorrendo alla scienza e all’approccio One Health, oltre a condividere i trend emergenti.

A conferire ulteriore valore all'evento, un altro esperto del mondo animale: il coach, formatore e scrittore Angelo Vaira. L'istruttore cinofilo spiegherà il suo punto di vista sull’evoluzione della relazione tra persone e animali domestici, mettendo in evidenza i benefici di un approccio cognitivo relazionale al cane e raccontando insight di valore per i brand.

Matters dà appuntamento con il talk al 24 novembre alle 15:00. Sarà possibile partecipare registrandosi alla pagina dedicata su Gotowebinar o seguendolo in diretta Linkedin, iscrivendosi all’evento.