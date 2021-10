IAB Forum 2021, online l'agenda della conferenza. Tra gli ospiti Brunello Cucinelli e Christian Vieri

Si avvicina l'appuntamento con IAB Forum 2021. L’evento organizzato da IAB Italia si svolgerà dal 16 al 18 novembre con il titolo di “Back To Humans”, a sottolineare quanto siano le persone le uniche protagoniste della trasformazione digitale.

La tre giorni sarà in modalità ibrida, con interventi dal palco di Superstudio Milano, fruibili anche online sul sito iabforum.it. Intanto, è stata pubblicata online l'agenda dell'evento, ancora in via di definizione, con speaker provenienti da diversi settori, come cultura, istituzioni, marketing, scienza, sport e non solo. Tra questi, il Team Director & Skipper di Luna Rossa Prada Pirelli Max Sirena, il Professor Gianni Canova, l’Astrofisica Rita Sambruna, il Ministro Maria Cristina Messa, Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo di Brunello Cucinelli S.p.a., Scott Brinker, VP Platform Ecosystem, HubSpot & Editor di chiefmartec, e Christian Vieri, ideatore di BoboTV.

Il 16 novembre, durante la conferenza plenaria, dopo gli interventi di Massimo Sideri, Direttore Editoriale IAB Forum, e Carlo Noseda, Presidente IAB Italia, è in programma lo speach di Salvatore Majorana, Direttore Kilometro Rosso, dal titolo "Ripartire dalle competenze". seguiranno diversi interventi e conversazioni, con ospiti tra cui Stefano Portu, CEO e Founder ShopFully e Luciano Floridi, Professor of Philosophy and Ethics of Information at the University of Oxford and Professor of Sociology of Culture and Communication at the University of Bologna. Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 17,15, proseguiranno gli appuntamenti, con, tra gli altri, Lorenzo Giorda, Global Digital Marketing Director, Lavazza Group, Giorgio Mennella, Consigliere IAB Italia e Advertising Director di Ciaopeople, e Christina Lundari, General Manager Yahoo Italia.

Il 17 novembre, la conferenza sarà aperta dal Presidente di IAB Italia che lascerà spazio ai dati del settore del digital advertising, con Andrea Lamperti, Direttore Osservatorio Internet Media del Politecnico di Milano, seguito da Federico Capeci, AD Kantar Italia. Alle 10,20 è in agenda la tavola rotonda con Silvia Fellegara, Head of Global Advertising, Brand Engagement & Content Strategy Enel, Barbara Sala, Europe Strategic Connections Director Coca-Cola, e Andrea Santagata, Direttore Generale Mondadori Media. Tra gli altri protagonisti della mattinata ci saranno, Giuseppe Stigliano, da poco nominato Global CEO Spring Studios, Nicoletta Besio, Sales Director Italy Twitch e Brunello Cucinelli.

Nel pomeriggio spazio al CTV - Connected TV Summit, che vedrà salire sul palco, tra gli altri, Davide Fiorentini, Senior Manager, Demand Sales di FreeWheel, Sara Buluggiu, MD Italy, Spain and Mena at Magnite, e Matteo Cardani, Presidente FCP Asso TV.

Il 18 novembre verrà dato spazio ai workshop.