GialloZafferano ambassador della cucina italiana al Winter Fancy Food Show di Las Vegas

GialloZafferano è stato protagonista per la prima volta all’edizione invernale della fiera del settore agroalimentare Fancy Food Show, tenutasi a Las Vegas dal 19 al 21 gennaio. Un’edizione che si è svolta all’insegna dell’italianità.

La partecipazione di GialloZafferano è stata realizzata in virtù della partnership - che prosegue per tutto il 2025 - con Universal Marketing, agenzia che supporta le realtà italiane nell’organizzazione della loro presenza alle più importanti esposizioni mondiali e che ha predisposto l’area espositiva: grazie al successo dell’edizione appena conclusa a Las Vegas, è già stata avviata la progettazione di contenuti e attività per la presenza del brand al Summer Fancy Food Show.

GialloZafferano al Winter Fancy Food Show

Dopo la collaborazione all’edizione estiva del 2024, anche in questa occasione, GialloZafferano è stato media partner del Padiglione Italia, che con circa 1.000 mq e 101 stand è il più ampio spazio espositivo dell’area internazionale della fiera con il meglio delle aziende italiane del settore agroalimentare ed i distretti regionali di Piemonte, Calabria e Sicilia.

Insieme a Zenzero, la talent agency di Mondadori Media dedicata al mondo del food, GialloZafferano è stato protagonista di oltre 10 live showcooking, animando l'area First Taste Experience e la Lounge Italia, promossa e organizzata da ICE (Istituto del Commercio Estero), creata al centro del Padiglione Italia. Tra i food creator e gli chef coinvolti: Aurora Cavallo (@CookerGirl), Alessandra Ciuffo (@FlavorsbyAlessandra), Bilena Settepani (Settepani Bakery, New York), Lulù Gargari (Resident Chef Creator GialloZafferano) e Silvia Barban (Executive Chef and co-owner del ristorante LaRina, Brooklyn).

Durante i tre giorni di esposizione, sono stati realizzati oltre 30 contenuti originali, condivisi attraverso GialloZafferano Loves Italy (@giallolovesitaly), l’account social dedicato al pubblico internazionale che oggi conta un’audience di oltre 30 milioni di appassionati di cucina sui mercati esteri, si legge nel comunicato.

I progetti del 2025

Per tutto il 2025 GialloZafferano continuerà a raccontare, attraverso il proprio sito e i propri canali social, come la cucina italiana stia permeando sempre più le abitudini alimentari dei consumatori americani. È già in programma un palinsesto di nuove serie social dedicate ad esplorare tradizioni e nuove tendenze, mettendo l’accento sulla qualità degli ingredienti di produzione nostrana. Un percorso di scoperta che porterà al prossimo Summer Fancy Food Show previsto dal 29 giugno al 1° luglio 2025 a New York, durante il quale GialloZafferano si proporrà come cassa di risonanza per brand italiani che vogliano affacciarsi al mercato americano o consolidare ulteriormente la propria posizione.

Saranno, infine, presto annunciate altre partecipazioni ad importanti eventi del calendario business del food italiano.