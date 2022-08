Ephoto supporta Legambiente nella campagna itinerante “La carovana dei ghiacciai”

La casa di produzione milanese Ephoto, società nata nell’anno 2013 dall’esperienza di tre socie fondatrici in ambito di produzioni fotografiche eCommerce e controllata da Triboo Spa dal 2017, avvia una nuova collaborazione per l’ambiente con Legambiente, supportando come partner tecnico “La Carovana dei Ghiacciai”, nell’ambito della campagna ChangeClimateChange.

Nel novembre 2021 Ephoto si trasforma in società Benefit. Attraverso un impegno quotidiano concreto verso tutto ciò che ci sta attorno, l’agenzia sostiene lo scopo di rendere complementari obiettivi di business e di sostenibilità.

“Ephoto intende perseguire nell’esercizio della propria attività economica, più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, enti e associazioni e altri portatori di interesse” dichiara Roberta Pirisino, co-fondatrice di Ephoto. “Dare vita a una collaborazione come quella con Legambiente è per noi fonte di grande entusiasmo oltre che occasione per riflettere su tutto quello che possiamo fare come società e singoli individui. Abbiamo integrato questo tipo di attività nel nostro quotidiano per sensibilizzare i nostri dipendenti e collaboratori, crediamo infatti nella forte sinergia che può nascere con realtà come Legambiente, dal punto di vista etico, educativo e ambientale”.

Alla sua terza edizione, “La carovana dei ghiacciai”, campagna itinerante promossa da Legambiente, è un viaggio attraverso le vette alpine per raccontare gli effetti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai e promuovere la tutela della montagna di alta quota, partita il 17 agosto. Si tratta di una carovana itinerante in diverse località, dove, in collaborazione con il Comitato Glaciologico Italiano, vengono effettuate analisi e raccolta dati sullo stato dei ghiacciai.

Dopo le tappe in Valle d'Aosta e Piemonte dei giorni scorsi, il tour approda dal 23 al 26 agosto al Ghiacciaio dei Forni in Lombardia, per arrivare dal 27 al 31 del mese sul ghiacciaio Marmolada e finire nei primi giorni di settembre sul Ghiacciaio Montasio in Friuli Venezia Giulia.

Ephoto supporta la campagna itinerante tramite il proprio know-how: nel team sarà presente un fotografo e video maker che andrà a testimoniare tutta la Carovana, oltre a raccontare le tappe attraverso un diario di bordo.

“Abbiamo deciso di impegnarci con un modello di business che non abbia come focus solo profitto ma che contribuisca a generare valore anche per tutti gli stakeholder” conclude Roberta Pirisino “per questo ci impegniamo nella realizzazione di progetti affinché abbiano un impatto positivo sulle persone e sul pianeta con

lo scopo di istituire partnership virtuose con organizzazioni impegnate a proteggere le risorse e la bellezza di questo mondo”.