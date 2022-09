Effie Awards Italy 2022, assegnati 3 ori, 6 argenti e 11 bronzi: Grand Effie a Coca Cola Zero "Mille"

È andata in scena, nell’elegante cornice milanese di Villa Necchi Campiglio, la cerimonia di premiazione di Effie Awards Italy: l’iniziativa promossa da UNA, Aziende della Comunicazione Unite, e UPA, l’Associazione che riunisce i più importanti investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia.

La kermesse ha riunito il mondo della comunicazione, in una serata dedicata alla creatività italiana trasmessa anche in diretta streaming su Youtube.

L’iniziativa è stata sostenuta anche quest’anno da aziende partner come Google (Diamond Sponsor), Nielsen (Platinum Sponsor), Publitalia ’80 (Platinum Sponsor) e WebAds (Gold Sponsor).

Alla campagna Coca-Cola Zero Summer Campaign “Mille” di MediaCom Italia è stato assegnato il prestigioso premio Grand Effie, selezionata tra tutti i vincitori di un Effie d’Oro da una giuria presieduta da Barbara Sala, Europe Connections Director The Coca-Cola Company, e composta da 19 professionisti di altissimo livello del settore, in rappresentanza delle aziende, dei mezzi e delle agenzie, in tutte le declinazioni (media, creative, relazioni pubbliche, promozione ed eventi).

Le campagne iscritte al premio sono state misurate sulla base di quattro parametri ben definiti e con un proprio peso specifico: definizione degli obiettivi, strategia, esecuzione e risultati ottenuti. Oltre al trofeo, ai vincitori verrà riconosciuto un punteggio valido per l’Effie Index mondiale e la partecipazione alle edizioni internazionali del Premio, Effie Europe e Best of the Best Worldwide.

“Vincere un Effie è un risultato importante e prestigioso, perché rappresenta il coronamento di un grande impegno delle agenzie e del notevole talento dei professionisti. Grazie alle loro capacità di interpretazione creativa e strategica, infatti, hanno ottenuto risultati consistenti, valorizzando e arricchendo i brand che hanno riposto fiducia in loro”, afferma Davide Arduini, presidente di UNA. “Ciò che rende davvero speciale l’edizione italiana di questo premio, andando oltre al prestigio, è soprattutto la qualità espressa dalla giuria e la proficua collaborazione con UPA, che consente di dare al premio il posizionamento di tutto rispetto. Il circuito degli Effie Awards è un volano decisivo che offre alle campagne del nostro Paese l’attenzione internazionale che si meritano”.

“Effie si conferma un appuntamento importante per valorizzare la comunicazione efficace. Non dobbiamo mai dimenticare come sia fondamentale sostenere le nostre marche con una pubblicità coerente con la loro identità ed efficace rispetto agli obiettivi delle campagne specifiche. Stiamo affrontando una fase emergenziale inedita, sulle sfide energetiche e i problemi geopolitici, ma il nostro mantra deve restare quello di non abbandonare le nostre marche, il nostro unico vero patrimonio, e, per quanto possibile, continuare a investire in comunicazione”, ha dichiarato Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di UPA.

Chiusa l’edizione 2022 di Effie Awards Italy si guarda già all’edizione del prossimo anno. Nel 2023, la Presidente di Giuria sarà Federica Setti, Chief Research Officer in GroupM.

VINCITORI EFFIE AWARDS ITALY 2022

GOLD

“ZzzQUIL - Fenomeno? No, ho solo dormito meglio!”

2022 Marketing Innovation Solutions

P&G

Carat Italia*

Wunderman Thompson Italia*

SaFe Italia

Eleven

Coca-Cola Zero Summer Campaign “Mille”

2022 Bevande (alcoliche e non alcoliche)

Coca-Cola Italia

MediaCom Italia*

Dream Of Ordinary Madness Entertainment

Coca-Cola Zero Summer Campaign "Mille"

2022 Brand pop

Coca-Cola Italia

MediaCom Italia*

Dream Of Ordinary Madness Entertainment

SILVER

“Poste Italiane: Zuppa Inglese”

2022 Finanza & Assicurazioni

Poste Italiane

Saatchi & Saatchi*

OMD Italia

“Leffe Raddoppia il gusto”

2022 Bevande (alcoliche e non alcoliche)

AB InBev

draftLine Europe*

Dentsu Italia

“The GIF Answers”

2022 Beauty & Personal Care

Tampax

Publicis Italy*

Media Italia

TikTok (Italia)

“The Spoon”

2022 Influencer

Heineken

Publicis Italy*

Dentsu Italia

Burson Cohn & Wolfe

Coca-Cola Zero Summer Campaign “Mille”

2022 Branded Content & Branded Integration Partnerships

Coca-Cola Italia

MediaCom Italia*

Dream Of Ordinary Madness Entertainment

“LEGO Rebuild your Christmas”

2022 Intrattenimento e tempo libero, sport, fitness

LEGO

Initiative Media Milano*

BRONZE

“Un mondo con più natura è un mondo più felice”

2022 Positive Change (responsabilità sociale, sostenibilità, diversity/inclusion)

Mulino Bianco

Publicis Italy*

OMD Italy

Kettydo+

“Don't Black Out The Future”

2022 Positive Change (responsabilità sociale, sostenibilità, diversity/inclusion)

Oway

Webranking*

“Don't Black Out The Future”

2022 Momenti Particolari

Oway

Webranking*

“Behind the Canvas”

2022 Brand experience

Bombay Sapphire – Bacardi Group Italy

Ogilvy Italia*

Opossum

Creativa

OMD

“Se ci unisce è Peroni”

2022 Bevande (alcoliche e non alcoliche)

Peroni

Saatchi & Saatchi*

3ways

Alphaomega

Wavemaker

“Brand Campaign Sosteniamo”

2022 Prodotti per la cura della casa

Regina

Grey*

Wavemaker

“Partita evento Bomber vs King”

2022 Branded content & Branded Integration Partnerships

P&G

Carat Italia*

Wunderman Thompson Italia*

Eleven

Publitalia ’80

onpoint

“A Natale puoi”

2022 Alimentari

Bauli

McCann Worldgroup*

Noesis Group

PHD

“Shutter Ads”

2022 Media Idea

Heineken

Publicis Italy*

Burson Cohn & Wolfe

Dentsu Aegis

“Campagna Perfetto”

2022 - Componenti Elettronici, Elettrodomestici, Informatici, Fotografia

De'Longhi

Mediaplus*

“Funky Rigatoni”

2022 Engaged Community

Barilla

We Are Social*

The Blink Fish

OMD

*Agenzia/e principale/i