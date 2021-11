Diecimila visitatori per la quarta edizione di Focus Live

Più di 10mila visitatori e oltre 20 milioni di persone raggiunte live attraverso i canali digitali, in soli quattro giorni di manifestazione. Sono questi i numeri dell’edizione 2021 di Focus Live, il festival del sapere di Focus, che si è svolta al Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dall’11 al 14 novembre.

Dopo le prime due edizioni e quella completamente digitale del 2020, l’evento del brand Focus diretto da Raffaele Leone è tornato ad accogliere il pubblico dal vivo per la sua quarta edizione, pur con un sistema di prenotazione per limitare l’affluenza ai numeri consentiti.

In quattro giorni, oltre 100 appuntamenti aperti a tutti con oltre 85 speaker di rilievo internazionale, tra scienziati, astronauti, sportivi, artisti ed esperti da tutto il mondo. Tra questi, ospiti prestigiosi dal mondo accademico e la comunità scientifica come Stefano Mancuso, Alberto Mantovani, Telmo Pievani, Massimo Temporelli, Tommaso Ghidini, Amalia Ercoli Finzi, ma anche Vittorio Sgarbi, Oliviero Toscani, Piergiorgio Odifreddi, Stefano Boeri, Bebe Vio, Geppi Cucciari, Andrea Delogu, Francesco Facchinetti, Adrian Fartade, Massimo Cannoletta e tanti altri. Nell’area espositiva, grandi e piccoli hanno potuto scoprire e “toccare con mano” come funziona la scienza con più di 25 installazioni ed esperienze interattive.

Contemporaneamente, il pubblico ha potuto seguire da remoto oltre 30 ore di diretta streaming e i tanti contenuti pubblicati sul sito di Focus e sui suoi canali social (Facebook, Instagram, Youtube, Tik Tok e Twitter): centinaia di migliaia di visualizzazioni e interazioni, che continueranno a crescere anche a evento terminato grazie alla pubblicazione di nuovi contenuti e alla fruizione di quelli già pubblicati, che rimarranno disponibili sui canali social.

Durante i giorni del festival, Focus TV ha raccontato il meglio di Focus Live in cinque speciali in seconda serata, che hanno avuto circa 131.000 telespettatori di ascolto medio e circa 200.000 contatti medi.

Focus Live è un evento Mondadori Media, realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e Mediamond, concessionaria di pubblicità di Mediaset e Gruppo Mondadori.