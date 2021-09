Bridge For Future: live l'1 ottobre l'evento organizzato da Brainpull in collaborazione con Forbes Italia

Il webinar coinvolgerà alcuni dei principali attori del cambiamento tra cui Google, TikTok, Pinterest, Salesforce, The Jackal, Roboze, Shopify, Spotify e PepsiCo, che parleranno di futuro e digitalizzazione

Gli speaker di Bridge For Future

Tutto è pronto per Bridge For Future, l’evento organizzato da Brainpull in collaborazione con Forbes Italia per parlare di futuro e digitalizzazione.

Il momento di approfondimento proposto dall’agenzia di marketing di Conversano (BA) e dall’edizione italiana del noto magazine di economia, coinvolgerà alcuni dei principali attori del cambiamento, selezionati tra i maggiori innovatori al mondo. Rappresentanti di aziende come Google, TikTok, Pinterest, Salesforce, The Jackal, Roboze, Shopify, Spotify, PepsiCo e molti altri contribuiranno alla discussione per una giornata di approfondimenti e formazione (vedi il programma completo qui).

Alcune di queste realtà, i pionieri, hanno già compiuto la traversata (le imprese che hanno attraversato “il ponte”). Altre, i ponti, indicheranno una strada per una transizione più semplice: dalle tech company alle competenze innovanti.

Il webinar sarà trasmesso il 1° ottobre in streaming dalla Puglia su tutte le principali piattaforme social: YouTube, LinkedIn e Facebook.

Sono previsti più di 30 talk, ognuno di 15 minuti in una sola giornata.

Il contesto che fa da sfondo a Bridge For Future

Nel 2020, la pandemia dovuta al Covid-19 ha condizionato in maniera cruciale gli sviluppi dell’economia e della società, in Italia come nel mondo intero.

L’emergenza sanitaria e la conseguente sospensione delle attività di interi settori produttivi hanno rappresentato anche nel nostro Paese uno shock improvviso e senza precedenti sulla produzione di beni e servizi e, di conseguenza, sul mercato del lavoro.

“L’adattamento comporta sacrifici, ma l’evoluzione determinerà nuove forme di impresa: la distruzione è un’opportunità creativa che premierà animi pronti e meglio adatti”, si legge nella nota che annuncia l’evento.

“La trasformazione (non solo quella digitale) impone un cambiamento drastico nei modelli di impresa e manageriali: bisognerà cambiare strada, attraversando ponti ignoti e adottando comportamenti evolutivi. Abbiamo affrontato una situazione imprevedibile: molte aziende, tra cui quelle operanti nel settore del food retail e le piccole attività commerciali, sono state costrette a chiudere improvvisamente o hanno continuato a lavorare grazie a strumenti e soluzioni digitali, come l’e-commerce”, spiega il team Brainpull.

Perché dalla Puglia?

Da sempre la Puglia ha rappresentato una terra di passaggio, ponte naturale tra culture ed esempio di contaminazioni, oggi dal fisico al digitale.

Organizzare la ripartenza è un dovere per chi cerca soluzioni digitali utili per la collettività: così, imprese da tutta Italia si scambiano informazioni in un momento cruciale, tra testimonianze di crisi e iniziative di rinascita.

A Sud, ma non solo, per trovare soluzioni e immaginare un ponte verso il futuro. Perché nel 2021 si può parlare a chiunque, dovunque, di qualunque tema e con qualunque prospettiva.