Branding e-volution, l’evento di UPA e School of Management del PoliMi torna il 28 settembre a Milano

Al via alla seconda edizione di Branding e-volution, atteso per il 28 settembre al teatro Franco Parenti di Milano, il convegno organizzato da UPA, l’associazione che riunisce i più importanti investitori in comunicazione pubblicitaria in Italia, e dalla School of Management del Politecnico di Milano, con l’obiettivo di fare il punto sul ruolo della marca nell’ecosistema digitale, ponendo l’accento sulle criticità e sulle possibili opportunità di sviluppo.

Tema centrale dell'evento sarà la presentazione dei principali risultati dell’edizione 2022 della ricerca, condotta da aprile ad agosto, su un campione significativo di advertiser. Anche quest’anno sono state coinvolte sia aziende di marca che player della comunicazione: i numerosi interventi in scaletta, coniugando dati, analisi e insight sullo scenario italiano (e internazionale), forniranno spunti di riflessione in merito alle sfide che le marche devono affrontare, utili anche per l’analisi del modo in cui la comunicazione, in particolare quella digital, contribuisce a costruire e a rafforzare il valore del brand.

Tre le aree previste attorno alle quali si svilupperà l’agenda del convegno: i nuovi trend relativamente a mezzi, creatività e dati a supporto dei brand, i nuovi approcci alla misurazione di brand e i marchi tra purpose e crescita di business.

Tra i partner dell'iniziativa troviamo Amazon Ads, Ciaopeople, Condé Nast, GFK Italia, Google, Kantar, Integral Ad Science, LinkedIn, Mediaplus House of Communication, Nextplora, Rai Pubblicità, Sensemakers, Talkwalker, WebAds.