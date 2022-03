Best Brands 2022, domani la settima edizione dell'evento delle marche italiane

Ultime ore per completare le 4 classifiche delle marche che hanno conseguito le migliori performance nell’anno d’indagine, secondo la ricerca Best Brands condotta da GfK e Serviceplan Italia in collaborazione con i partner storici, Rai Pubblicità, 24ORE System, IGP Decaux, ADC Group, e con il patrocinio di UPA.

Siamo alla vigilia dell’appuntamento che riunirà negli studi Rai di via Mecenate a Milano e in collegamento streaming centinaia di top manager e imprenditori in attesa di conoscere se la propria marca ha performato bene nel mercato conquistando “testa e cuore” del pubblico.

Infatti i Best Brands risultano essere le marche e i prodotti preferiti dagli italiani certificati scientificamente. L’algoritmo su cui si basa la ricerca incrocia performance di mercato con le opinioni delle persone. Una valutazione che coniuga elementi quantitativi e qualitativi che ha da sempre contraddistinto Best Brands rispetto ad altri ranking, ricerche o premi dedicati alle marche. Con una particolare attenzione rivolta quest’anno al ruolo delle emozioni.

“Le Azioni delle Emozioni è il claim che abbiamo scelto per la 7° edizione di Best Brands per sottolineare quanto il successo delle Marche dipenda sempre di più oggi dalla capacità di tradurre in azioni la multidimensionalità che ci caratterizza e di cui la vera forza abilitatrice sono proprio le emozioni” – afferma Giovanni Ghelardi, Ceo Serviceplan Group Italia.

Su centinaia di brand operanti sul mercato italiano la ricerca designa le 40 “finaliste”, 10 per ciascuna categoria: Best Product Brand, Best Growth Brand, Best Sustainability Brand e Best Phygital Brand.

“La metodologia esclusiva di Best Brands – sottolinea Enzo Frasio, Presidente di GfK Italia – ha anticipato la tendenza in corso di un’identificazione del pubblico con i valori della Marca. Le scelte dei consumatori si indirizzano sempre più verso i brand che sviluppano un sistema valoriale, in cui il pubblico è in grado di riconoscersi. Gli scenari che stiamo vivendo hanno rafforzato questa tendenza premiando ancora di più i brand in grado di combinare dimensione razionale ed emozionale”.

Perché misurare in modo rigoroso e multifocale la forza delle marche sia oggi più importante che mai, lo spiega Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente di UPA, che patrocina la manifestazione: “Oggi le nostre marche possono offrire un solido punto di riferimento ai consumatori – afferma – perché oggi ai brand è richiesto confrontarsi anche su temi universali che coinvolgono la comunità. Questa manifestazione è un’importante e ormai consolidata occasione per fare il punto della situazione e rinnovare gli stimoli per un impegno sempre maggiore nei confronti della collettività”.