AI transition: Il Sole 24 Ore dedica un evento all'intelligenza artificiale

Il 2024 è l’anno dell’intelligenza artificiale che entrerà a titolo definitivo nel sistema produttivo italiano, con un impatto che si prospetta notevole sulle strategie e sull’operatività delle imprese.

Nel primo evento che Il Sole 24 Ore dedica interamente all’AI e al suo impatto nelle imprese italiane, in programma il 13 e 14 novembre 2024 presso Magna Pars di Milano, dalle 9.30 alle 17.30, verranno esaminati tutti i vantaggi pratici che le aziende operanti nei vari settori dell’economia - pharma ed healtcare, manufacturing, TLC, energy, Crm, Erp e dati aziendali, marketing, legal – e il mondo della formazione possono trarre dall’AI, senza ovviamente trascurare i rischi. Due giornate di lavori in cui verranno messi a confronto alcune tra le più grandi aziende del settore, i rappresentanti di società utilizzatrici dell’Ai, le Istituzioni, docenti universitari ed esperti italiani e internazionali dell’Intelligenza Artificiale.

La prima giornata di lavori si focalizzerà al mattino sugli scenari nazionali e internazionali, in particolare sull’impatto dell’AI all’interno dei modelli di business, sul ruolo chiave dei dati e l’esigenza di sicurezza e sul confronto tra Italia e altri Paesi Ue negli investimenti sull’Ai, mentre al pomeriggio si alterneranno tavole rotonde su come cambia il modo di fare impresa nei settori Pharma, Manufacturing, TLC, Energy.

La seconda giornata, invece, si concentrerà sulla possibile rivoluzione all’interno della catena di valore e delle competenze aziendali portata dall’Intelligenza Artificiale, con un focus particolare dedicato alla rivoluzione nel marketing alle ore 10.40 con Davide Arduini, Presidente UNA, Massimo Giordani, Presidente Associazione Italiana Sviluppo Marketing, Marco Muraglia, Amministratore Delegato Audicom.

Interverranno tra gli altri: Naila Murray, AI Research Director, Head of Fair Emea di Meta, Alessio Butti, Sottosegretario all’Innovazione Tecnologica e Transizione Digitale, Nunzia Ciardi, Vice Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, Roberto Viola, Director General for Communications Networks, Content and Technology (CNECT) European Commission, Roberto Baldoni, first Director General at National Cybersecurity Agency of Italy, Luca Colombo, Country Director Italy, Meta, Marco Gay, Presidente Esecutivo Zest e Presidente Unione Industriali di Torino, Andrea Bianchi, Presidente Anie Automazione, Davide Arduini, Presidente UNA, Marco Muraglia, Amministratore Delegato Audicom, Alessandra Poggiani, Direttrice Generale Cineca, Rossella Arcucci, Data Scientist e Docente di IA Imperial College di Londra, Valeria Lazzaroli, Chairperson ENIA - Ente nazionale per l’intelligenza artificiale, Giuliano Noci, Vice Rettore Politecnico di Milano e Comitato per la definizione della strategia nazionale sull’Intelligenza Artificiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

